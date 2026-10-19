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Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба

Петото издание на фолклорния събор „Когато хлябът имаше душа“ събра стотици пазители на българския дух, като кулминацията бе представянето на автентичния сватбен обичай от Родопите

19 октомври 2026, 13:12
Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба
Източник: Булфото

П етият национален фолклорен фестивал „Когато хлябът имаше душа“ превърна петричкото село Генерал Тодоров в истинска столица на българския фолклор, занаятите и традициите. Организиран от местното читалище „Яне Сандански 1946“, съборът отново събра на едно място танцови състави, самодейци и майстори на традиционната кулинария от Петричко, Гоцеделчевско, Граово, Тракия и съседна Северна Македония.

Площадът на селото ухаеше на прясно изпечен хляб, домашни баници, мекици и бабини рецепти, които припомниха на присъстващите за времената, когато хлябът наистина беше свят и имаше душа. В танцовата и музикалната програма със свои изпълнения се включи и гостуваща ученическа група от Северна Македония, доказателство, че фолклорът не познава граници.

Голямата изненада: Излизането на рибновската „гелина“

Голямата сензация и безспорен акцент на тазгодишното издание бе появата на истинска рибновска булка - наричана от местните „гелина“, представена от самодейния състав към читалище „Изгрев“ - село Рибново. Появата ѝ предизвика истински фурор и спонтанни аплодисменти сред публиката, която имаше възможността да се докосне отблизо до един от най-уникалните и запазени сватбени ритуали не само в България, но и в целия свят.

Самодейците от Рибново пресъздадоха част от древния обичай, пренасяйки присъстващите в магичния свят на родопските традиционни сватби.

Живата магия на Рибново: Коя е „гелината“ и изкуството на „гелосването“

Сватбената традиция в село Рибново е световноизвестен феномен, съхранен от общността на българите мюсюлмани (помаци) в Западните Родопи. В центъра на този вековен обичай е гелината - традиционно украсената и „писана“ булка, за която всяко момиче в селото мечтае още от детството си.

Наименованието идва от местния диалект (от думата gelin - булка), а най-впечатляващият момент от превръщането на девойката в гелина е уникалното описване на лицето ѝ, известно като „гелосване“:

Бялото платно на чистата любов: Лицето на гелината се намазва с дебел слой бял крем (в миналото с естествена мазнина и пудра), който символизира чистота, невинност и ново начало.

Блясъкът на живота: Върху бялата основа с изключителна прецизност се залепят десетки цветни пайети, мъниста и блестящи елементи. Всяка фигура има свой символичен смисъл - за здраве, плодородие, късмет и защита от „лоши очи“.

Символиката на цветовете: Устните и веждите се подчертават ярко, а върху челото и бузите се рисуват специфични флорални или геометрични мотиви.

Затворените очи: По време на целия ритуал и докато трае процесията, гелината остава с плътно затворени очи. Тя не трябва да гледа никого, а се води хваната за ръка от майка си или свекърва си. Това символизира прехода от нейния момински живот към новия ѝ статус на съпруга - тя „не вижда“ миналото си и пристъпва с вяра в бъдещето.

Огледалото: В ръцете си гелината държи малко огледало, обърнато към нея. Според преданията то служи както за отблъскване на злите сили, така и за да може младоженката да види своето отражение за първи път едва когато младоженецът я отведе у дома и лично измие лицето ѝ.

Традиционната сватба в Рибново продължава цели два дни, а приготвянето на чеиза (показван пред цялото село на специални дървени скелета) е събитие, за което семейството на момичето се подготвя още от раждането ѝ.

Традиция, която вдъхновява и обединява

Представянето на рибновския сватбен обичай на фестивала „Когато хлябът имаше душа“ за пореден път доказа, че българското културно наследство е изключително богато, пъстро и живо.

Организаторите от НЧ „Яне Сандански 1946“ - с. Генерал Тодоров изразиха своята дълбока благодарност към гостите от с. Рибново за майсторството и автентичността, с които са пренесли духа на Родопите в Петричкия край. Петото издание на фестивала си тръгва с обещанието за още по-богата програма догодина, за да продължи да пази жива паметта за нашите корени.

Магия, цветове и вековни тайни: Вижте как рибновската гелина омагьоса фестивала край Петрич
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