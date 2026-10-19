„Челси 3“ в руските медии и Telegram - от неутралните новини до предположенията за руски морски дронове

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С лучаят с кораба „Челси 3“ е поредният инцидент с търговски плавателен съд в западната част на Черно море, който предизвика реакция от българските институции заради мястото на нападението, опасността за живота на екипажа и възможността повреденият кораб да потъне в българската изключителна икономическа зона.

Припомняме, че корабът беше поразен от въздушен дрон на около 15 морски мили източно от Бяла. Плавателният съд плаваше под малтийски флаг и пътуваше от Турция към Молдова. Всичките 15 души от екипажа бяха евакуирани с катер на „Гранична полиция“ и отведени във Варна.

Vesti.bg направи преглед на руските публикации по случая с кораба „Челси 3“, в които се открояват няколко различни линии на отразяване.

Държавната агенция ТАСС първоначално съобщава за атаката, позовавайки се на български източници, а след това разпространява позицията на руската дипломация, че няма доказателства за отговорността на конкретна страна. Руските новинарски сайтове МК и KP.RU също отразяват инцидента предимно чрез български съобщения. В същото време някои военни Telegram канали стигат до други предположения:

каналът „Военный Осведомитель“ допуска, че повредите по „Челси 3“ са сред първите резултати от използването на руски безекипажни катери срещу кораби в Черно море.

ТАСС : новината е представена като съобщение за инцидент

Това е една от основните руски публикации за началото на инцидента. Заглавието се позовава изрично на българския морски портал Maritime.bg, а не представя информацията като собствено разследване на ТАСС.

Агенцията съобщава, че товарният кораб „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е атакуван от три неизвестни дрона в изключителната икономическа зона на България. Посочва се, че корабът е подал сигнал за бедствие, останал е на повърхността и екипажът е евакуиран с катери на българската „Гранична полиция“.

В публикацията се предава и информацията за състава на екипажа, седем украински и осем азербайджански граждани, както и за оказаната медицинска помощ на моряци.

Агенцията използва определението „неизвестни дронове“, а в текста не е посочено, че руските власти са установили произхода им.

Прави впечатление, че основните факти са взети от български източник и от изявления на българския министър-председател. Публикацията не представлява самостоятелно руско разследване за това кой стои зад атаката.

Първоначалното отразяване на ТАСС е предимно информационно.

МК : новината е поставена в контекста на дипломатическото напрежение

МК също се позовава на Maritime.bg. Публикацията съобщава за трите дрона, повредите по кораба, евакуацията на екипажа и първоначалните данни за ранени моряци.

В същия ден изданието публикува и по-обширен материал за атаките срещу търговски кораби и реакцията на София:

МК - „Атака в Черно море: плавателен съд е потопен от дронове край бреговете на България“

Вторият материал поставя инцидента с „Челси 3“ в контекста на нападението срещу другия кораб, потънал край българския бряг, и на решението на българските власти да потърсят обяснения от руския посланик.

В публикацията се предават две различни позиции:

българските власти не разполагат с категорични доказателства за извършителя, но посочват, че последиците от нападенията са в интерес на Русия; украинската страна приписва отговорността на Москва.

МК представя политическото подозрение като част от новинарския контекст, но не публикува собствено техническо доказателство, че руски сили са атакували „Челси 3“.

KP.RU : акцент върху спасения екипаж

KP.RU съобщава, че „Челси 3“ е бил атакуван от неизвестни дронове на около 14 морски мили от българския бряг. Изданието се позовава на морския портал Maritime.bg и съобщава за ранени моряци, сигнала за бедствие и последвалата евакуация.

Материалът е фокусиран върху спасителната операция и непосредствените последици от нападението. Не се представя собствена версия за произхода на дроновете.

Както при първоначалните публикации на ТАСС и МК, информацията се разпространява чрез препредаване на съобщения от България.

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Официалната руска позиция: Москва отхвърля възможността за обвинение без доказателства

Според ТАСС руската посланичка Елеонора Митрофанова е разговаряла с българския министър-председател Румен Радев за инцидентите в Черно море и за сигурността на корабоплаването. Агенцията цитира руското посолство, според което Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от Министерството на отбраната на Русия за последните атаки срещу търговски кораби.

В същото изявление тя не изключва възможността за „провокация на трета страна“.

Отделно ТАСС предава позицията на българското правителство, че Радев не разполага с категорични доказателства за произхода на дроновете и че разследването ще продължи съвместно със съюзниците на България в ЕС и НАТО.

Тук се оформя основната дипломатическа линия на Москва:

Русия не потвърждава участие в нападенията.

Руската посланичка заявява, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната за тях.

Допуска се възможността за провокация от трета страна.

Подчертава се липсата на категорични доказателства за извършителя.

Мария Захарова : „Няма доказателства за съпричастността на която и да е страна“

На 16 октомври говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заявява, че няма доказателства за съпричастността на която и да е страна към ударите по кораби в български води.

Това е най-ясно формулираната официална позиция на руското външно министерство сред откритите публикации.

В нея Москва се позовава на разговора между Митрофанова и Радев от 13 октомври. Основното послание е, че според руската страна наличните към този момент данни не позволяват да се посочи извършител.

Същевременно в публикацията не се представят техническа експертиза, данни от радарни системи, анализ на отломки или други независими доказателства, които да установяват произхода на дроновете.

Руските Telegram канали: различен прочит на едно и също нападение

При Telegram се наблюдава по-голямо разнообразие от формулировки. За разлика от новинарските агенции, някои канали използват предположения за типа на използваните средства, правят военни интерпретации или представят случая с ироничен език.

„Военный Осведомитель“ : предположение за руски безекипажни катери

Това е една от най-съществените публикации за медийния анализ, защото каналът прави предположение, което не присъства в първоначалните новинарски съобщения.

В публикацията се коментира видимата повреда по корпуса на „Челси 3“ след изтеглянето му до българско пристанище. Каналът се позовава и на свидетелство на член от екипажа, според което трите дрона са дошли по вода.

След това авторите пишат, че вероятно се наблюдават първите резултати от използването на руски безекипажни катери срещу кораби в Черно море. Те правят аналогия с по-ранен случай на украинския кораб „Симферопол“, поразен в района на устието на Дунав през август 2025 г.

Тази публикация се различава съществено от официалната руска позиция, разпространена от ТАСС.

Докато руското външно министерство заявява, че няма доказателства за съпричастността на конкретна страна, военният канал допуска, че повредите може да са резултат от използването на руски морски безекипажни катери.

Kаналът не публикува доказателства, които да потвърждават, че атаката е извършена от руски сили. Използва се предположителна формулировка, основана на интерпретация на видимите повреди и на свидетелски разказ.

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„СОЛОВЬЁВ“ : съобщение за неизвестни дронове

Каналът публикува кратко съобщение, че търговският кораб „Челси 3“ е атакуван с дронове край българския бряг. В текста се посочват малтийският флаг на плавателния съд, приблизителното разстояние от брега и първоначална информация за ранени моряци.

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Каналът публикува по-подробно описание на двата инцидента край българския бряг. В него се посочват:

атаката срещу „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг;

трите дрона и разстоянието от приблизително 33 километра от брега;

евакуацията на 15-членния екипаж;

потъването на втория кораб;

предприетите от България дипломатически и институционални действия.

Текстът е представен като информация, основана на съобщенията на Румен Радев.

Публикацията не посочва независимо установен извършител. В нея няма техническа аргументация за това откъде са дошли дроновете.

В текста на канала се използва определението „териториални води“, докато официалните български съобщения описват местоположението на „Челси 3“ като изключителна икономическа зона на България.

„Colonelcassad“ : ироничен коментар за атаките срещу търговски кораби

В канала на Борис Рожин, известен като Colonelcassad, се появява иронично формулиран текст за „добри дронове“, които следят за спазването на новите правила на украинското корабоплаване. В него се описва как три дрона атакуват „Челси 3“, а впоследствие се споменава и друг кораб, който потъва.

Иронията представя атаките като нещо, което се случва в контекста на украинските морски операции и правилата за корабоплаване.

От текста може да се установи, че каналът коментира инцидента саркастично и го поставя в контекста на конфликта между Русия и Украйна.

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„ГЕРАНЬ: Черный ящик“ : военна ирония и разказ за атаката

В този канал също се използва ироничен език за атаките. Текстът описва трите дрона, удара по корпуса и палубата на „Челси 3“, евакуацията на екипажа и потъването на друг кораб край българския бряг.

Вместо да се придържа към неутрална формулировка, публикацията използва саркастични изрази за дроновете и за повредените плавателни съдове.

Този стил е важен за анализа на военната Telegram среда, защото превръща реален инцидент с риск за цивилни моряци в коментар с политически и военен подтекст.

От самата публикация обаче не може надеждно да се установи кой е извършителят. Тя не представя независимо техническо заключение, нито проверими данни за идентификацията на дроновете.

Каналът е пример за неофициален военен коментар с ироничен тон. Той може да бъде цитиран като пример за начина, по който конкретни Telegram автори интерпретират случая, но не и като доказателствен източник за произхода на атаката.

Intel Slava : международно ориентирано кратко съобщение

Intel Slava публикува съобщение на английски език за атаките срещу двата кораба край България. В него „Челси 3“ е описан като плавателен съд под малтийски флаг, собственост на украинска компания, регистрирана в Одеса. Посочват се приблизителното разстояние от брега, трите дрона и последвалото потъване на втория кораб.

Публикацията съобщава и за извънредното заседание на българските органи за сигурност, уведомяването на НАТО и ЕС и намерението на българския премиер да разговаря с генералния секретар на НАТО.

Интерфакс: по-широкият регионален контекст

Интерфакс : по-широкият регионален контекст

Интерфакс разглежда атаките срещу търговски кораби в по-широкия контекст на сигурността в Черно море.

В материала се цитира румънският президент Никушор Дан, според когото е твърде рано да се твърди със сигурност, че Русия стои зад атаките в румънските води.

Интерфакс не представя техническо доказателство за произхода на дроновете. Основният акцент е върху реакцията на НАТО и на държавите от Черноморския регион.

Прегледът на конкретни руски медии и Telegram канали показва, че случаят с „Челси 3“ е отразяван по различни начини.

Държавната информационна агенция ТАСС първоначално предава данните за нападението, позовавайки се на български източници. Впоследствие агенцията разпространява официалната руска позиция, че няма доказателства за съпричастността на конкретна страна. МК и KP.RU също съобщават за инцидента и дипломатическата реакция, без да представят собствено доказателство за извършителя.

В Telegram средата картината е по-разнообразна. Каналите „СОЛОВЬЁВ“, Romanov Лайт и Intel Slava разпространяват основно първоначалната информация. Colonelcassad и „ГЕРАНЬ: Черный ящик“ използват ироничен език. „Военный Осведомитель“ прави по-конкретно предположение за използването на руски безекипажни катери срещу търговски кораби в Черно море.

Последният пример е най-същественият за анализа на руската информационна среда, защото показва, че не всички коментари в рускоезичните канали следват официалната дипломатическа линия.

В прегледаните източници няма единна руска версия за извършителя. Официалните руски изявления подчертават липсата на доказателства, докато някои военни коментатори допускат руска връзка.

Напомняме, че нито едната позиция, нито другата заменя техническите доказателства и резултатите от разследването.

Екипът на Vesti.bg уточнява, че материалът обхваща проверими публикации по случая, но не претендира да изчерпва всички руски медии и Telegram канали, отразили събитието.