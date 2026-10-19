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Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

Кенард Ходж открил детето, затрупано в спалня, и го извадил от горящата сграда в американския щат Мисисипи

19 октомври 2026, 13:58
Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща
Източник: iStock

М ъж в американския щат Мисисипи спаси 4-годишно момче, затиснато сред отломките на горяща къща, като разравяше тлеещите останки с голи ръце. Драматичният момент е заснет от полицейска камера за видеозапис, чиито кадри бяха публикувани наскоро, съобщава WAPT.

Кенард Ходж се включил в издирването на децата, докато пожарникарите се опитвали да овладеят пламъците в къща в малкото населено място Едуардс, окръг Хайндс. Пожарът избухнал на 7 октомври, а 4-годишното момче останало блокирано в една от стаите.

На мястото се притекли съседи, които започнали да претърсват останките на сградата. На кадрите се вижда как Ходж, облечен в жълта тениска, разравя отломките, докато успее да хване ръката на детето и да го издърпа на безопасно място.

„Взе ли го?“, пита служител на спешните служби.

„Да, взех го, взех го, взех го!“, отговаря Ходж.

Мъжът обяснил, че е искал да даде на детето шанс да оцелее, затова решил да се намеси незабавно.

  • Детето е било в критично състояние

Момчето е било с изгаряния и не е дишало, когато било извадено от горящата къща. На място му била оказана първа помощ чрез кардиопулмонална реанимация (КПР), след което било транспортирано до болница.

„Хайде, малкият… Дръж се, приятелю“, казва полицай в записите от камерата.

В съобщение от 8 октомври службата на окръг Хайндс определи състоянието на детето като „много критично“. Към момента не е предоставена допълнителна информация за здравословното му състояние.

Началникът на полицията в Едуардс Терънс Кръмп определи спасителната акция като изключителна.

„Това беше нищо по-малко от чудо“, заяви той, като похвали усилията на хората, участвали в спасяването.

Други пет деца на възраст между 2 и 13 години също са били изведени от горящата сграда.

Трогателни кадри: Полицай спаси бебе от горяща сграда (ВИДЕО)

  • Причините за пожара се разследват

Обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват. Полицията разследва причината за пожара, както и неговия произход и начина, по който е възникнал.

От полицията съобщават, че разследващите ще проведат разговори с няколко души, свързани със случая.

Засега няма допълнителни данни за причините за избухването на пожара или за състоянието на пострадалото момче.

Източник: New York Post      
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