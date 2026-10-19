Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

М ъж в американския щат Мисисипи спаси 4-годишно момче, затиснато сред отломките на горяща къща, като разравяше тлеещите останки с голи ръце. Драматичният момент е заснет от полицейска камера за видеозапис, чиито кадри бяха публикувани наскоро, съобщава WAPT.

Кенард Ходж се включил в издирването на децата, докато пожарникарите се опитвали да овладеят пламъците в къща в малкото населено място Едуардс, окръг Хайндс. Пожарът избухнал на 7 октомври, а 4-годишното момче останало блокирано в една от стаите.

На мястото се притекли съседи, които започнали да претърсват останките на сградата. На кадрите се вижда как Ходж, облечен в жълта тениска, разравя отломките, докато успее да хване ръката на детето и да го издърпа на безопасно място.

„Взе ли го?“, пита служител на спешните служби.

„Да, взех го, взех го, взех го!“, отговаря Ходж.

Мъжът обяснил, че е искал да даде на детето шанс да оцелее, затова решил да се намеси незабавно.

Hero Mississippi neighbor digs through smouldering wreckage with his hands to rescue boy, 4, trapped in house fire https://t.co/R5EtvrVnOI https://t.co/cymEFovNHT — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Детето е било в критично състояние

Момчето е било с изгаряния и не е дишало, когато било извадено от горящата къща. На място му била оказана първа помощ чрез кардиопулмонална реанимация (КПР), след което било транспортирано до болница.

„Хайде, малкият… Дръж се, приятелю“, казва полицай в записите от камерата.

В съобщение от 8 октомври службата на окръг Хайндс определи състоянието на детето като „много критично“. Към момента не е предоставена допълнителна информация за здравословното му състояние.

Началникът на полицията в Едуардс Терънс Кръмп определи спасителната акция като изключителна.

„Това беше нищо по-малко от чудо“, заяви той, като похвали усилията на хората, участвали в спасяването.

Други пет деца на възраст между 2 и 13 години също са били изведени от горящата сграда.

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Причините за пожара се разследват

Обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват. Полицията разследва причината за пожара, както и неговия произход и начина, по който е възникнал.

От полицията съобщават, че разследващите ще проведат разговори с няколко души, свързани със случая.

Засега няма допълнителни данни за причините за избухването на пожара или за състоянието на пострадалото момче.