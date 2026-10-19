Чужденец нападна екип на Спешната помощ във Варна

32-годишен чужденец е нападнал екип на Спешна помощ във Варна. Инцидентът е станал на паркинг в района под Аспаруховия мост, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

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От полицията съобщават, че сигналът е бил за човек в безпомощно състояние. Когато екипът пристигнал, мъжът започнал да проявява агресия и причинил леки телесни повреди на шофьора на линейката и на лекаря.

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Нападателят е задържан. Той е известен на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство.