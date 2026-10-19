Разбиха международна мрежа за незаконна търговия с яйцеклетки, 36 души са арестувани в Турция

М ащабна полицейска операция в Турция разкри предполагаема престъпна мрежа за незаконна търговия с човешки яйцеклетки, действала с връзки в няколко държави. Според разследващите 41 жени са продали яйцеклетките си срещу заплащане общо 811 пъти, съобщиха турските медии.

▪️14 ilde yasa dışı yumurta ticareti operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı. https://t.co/q0DyGXYZcM https://t.co/P22fSi68ST — Haber365 (@haber365) October 19, 2026

Разследването обхваща Турция, Северен Кипър, Албания и Грузия. По данни на турските власти жените са били насочвани към чужбина, където яйцеклетките им били извличани в свързани клиники.

Сигнал за предполагаемата схема е подаден чрез турската система за комуникация с гражданите CİMER. След това прокуратурата в Истанбул е започнала разследване, при което са анализирани телефонни записи, финансови данни, банкови транзакции и информация за пътуванията в чужбина.

36 души са задържани при операция в 14 окръга

На 19 октомври полицията е извършила едновременни действия в Истанбул и още 13 окръга. По случая са предприети съдебни действия срещу общо 53 заподозрени, съобщи турският министър на правосъдието Акин Гюрлек.

Сред тях са предполагаемият ръководител на престъпната група, петима предполагаеми нейни организатори, 41 жени, посочени като донори на яйцеклетки, двама акушер-гинеколози и четирима души, отговаряли за организирането на пътуванията.

При акцията са задържани 36 души. Установено е, че един от заподозрените вече се намира в затвора по друго обвинение. Издирването на останалите 16 продължава, като седем от тях са извън Турция.

Разследват незаконна търговия с репродуктивни клетки

Според прокуратурата предполагаемите участници в схемата са организирали медицинските прегледи и подготовката на донорите, включително медикаментозно лечение, а след това са координирали пътуванията им до Северен Кипър, Албания и Грузия.

Властите проверяват и ролята на клиники, с които се предполага, че е била осъществявана дейността. Разследването включва подозрения за създаване и участие в престъпна организация, както и за незаконна търговия с органи и тъкани и нарушения на съответното законодателство.

Турският министър на правосъдието заяви, че властите ще продължат да работят за установяването на всички връзки на предполагаемата престъпна мрежа и за привличането на отговорните лица към наказателна отговорност.

Разследването продължава. Обвиненията срещу заподозрените подлежат на доказване по съдебен ред.