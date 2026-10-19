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Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

19 октомври 2026, 13:18
Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември
Източник: eMAG

Н а 13 ноември, петък, eMAG ще проведе четиринадесетото издание на своя Black Friday в България – и първото, в което офертите ще бъдат изцяло в евро. Кампанията отново ще събере предложения от eMAG и от хиляди Marketplace търговци, а подготовката за нея започва месеци по-рано.

Източник: eMAG

Барометър на електронната търговия

Поради мащаба си eMAG Black Friday очертава актуалните нагласи и тенденции за онлайн пазаруването в България. Миналата година в кампанията участваха 5 600 Marketplace търговци – с 11% повече на годишна база, а клиентите имаха избор от над 40 милиона броя продукти на склад.

Black Friday все по-рядко е импулсивно пазаруване и все по-често е финал на решение, взето седмици по-рано. Данните от 2025 г. показват ясно тази тенденция, която се очаква да продължи. Посещенията на платформата се увеличиха с 11,7%, а всеки клиент поръча средно по четири продукта – с 14% повече от предходната година. Сред най-търсените категории бяха пелени, почистващи препарати, кафе, продукти за лична хигиена и храна за домашни любимци, наред с телевизорите и смартфоните. Доверието в онлайн плащането също расте: 40% от поръчките бяха платени с карта, с 4 процентни пункта повече на годишна база.

„Клиентите ни познават добре Black Friday и планират за него – набелязват продукти, сравняват модели и следят цените. В количката им до големите технологични покупки намират място и продукти за всекидневието, а за все повече хора кампанията е и начало на празничния сезон с покупката на подаръци. Затова се подготвяме така, че ползата да не е само в цената, а и в сигурността, че всяка поръчка ще пристигне безпроблемно, дори при максимално натоварване“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Как се подготвя платформата

Подготовката за кампанията е в разгара си. С търговците се договарят офертите и наличностите, като паралелно с това се планират капацитетът на складовете, обработката на поръчките и доставките, за да може пиковото натоварване да бъде поето без компромис. Все повече Marketplace търговци разчитат и на услугата Fulfilment by eMAG, при която складирането, обработката и доставката на поръчките им се поемат от платформата.

Доставката също е ключов елемент. Над две трети от поръчките в eMAG вече се получават в автоматично шкафче easybox, а в деня на миналогодишния Black Friday в големите градове този дял достигна близо 80%. Мрежата продължава да расте и до март 2027 г. ще наброява близо 2000 точки за получаване.

Така на 13 ноември eMAG Black Friday отново ще бъде не само събитието с най-много оферти в годината, но и важен тест за електронната търговия в България – за технологиите, логистиката и доверието на клиентите.

Източник: eMAG     
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