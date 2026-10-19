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„Медицината е и човечност“: Ген. Мутафчийски с послание към лекарите за празника им

На 19 октомври почитаме Свети Йоан Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари

19 октомври 2026, 13:04
„Медицината е и човечност“: Ген. Мутафчийски с послание към лекарите за празника им
Генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски   
Източник: БГНЕС

П о повод Деня на българския лекар - 19 октомври, началникът на Военномедицинската академия (ВМА) поздрави медиците и подчерта, че професията изисква не само висока квалификация и професионализъм, но и човечност, отдаденост и готовност да бъдеш до пациента в най-трудните моменти. Той изрази признателност към лекарите за отговорността, с която се борят за живота, и за надеждата, която дават на пациентите и техните близки.

Обръщение на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски - началник на ВМА по повод деня на българския лекар:

"Честит Ден на българския лекар!

На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар – ден на признателност към хората, посветили живота си на най-висшата ценност – човешкия живот. На този ден почитаме Свети Йоан Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари, чиито добродетели и днес ни напомнят за истинския смисъл на нашето призвание.

Да бъдеш лекар е избор. Но и обещание. Обещание да бъдеш до човека в най-трудните му моменти, да поемаш отговорност, да вземаш трудни решения и да продължаваш напред, защото знаеш, че някой разчита на теб.

Смисълът на тази професия се разкрива най-ясно в трудните моменти – в погледа на пациента, който търси спасение, в тревогата на близките, които чакат добра новина, в облекчението след успешно лечение, в сълзите на радост, когато животът получи още един шанс.

Медицината не е само знание, технологии и умение. Тя е и човечност. Да чуеш неизречения страх, да вдъхнеш увереност, когато несигурността изглежда непреодолима, и да подадеш ръка, когато човекът срещу теб има най-голяма нужда от опора.

Доверието на пациентите е отговорност, която заслужаваме всеки ден с професионализъм, почтеност и отдаденост. Хората може да не помнят всяка диагноза или процедура, но ще помнят лекаря, който е останал до тях, дал им е кураж и надежда.

Във Военномедицинска академия добре познаваме тежестта на тази отговорност. Всеки ден тя ни изправя пред изпитания, които изискват не само висока квалификация и решителност, но и характер, взаимно доверие и силата да бъдем единни. Защото зад всяка спасена човешка съдба стоят знанията, уменията и усилията на специалистите, отдадеността на екипа и общата ни воля да се борим за живота.

В този празничен ден Ви благодаря за професионализма, отговорността и човечността, с които изпълнявате своя дълг. Благодаря Ви за надеждата, която давате, за доверието, което вдъхвате, и за следата, която оставяте в човешките съдби.

Честит празник, колеги!

Пожелавам Ви здраве, сили и удовлетворение от благородното дело, на което сте се посветили.

Нека Свети Йоан Рилски Чудотворец закриля Вас и семейства Ви."

Лекар
Лекар Източник: iStock
  • Ден на българския лекар

На 19 октомври се отбелязва и Денят на българския лекар. Празникът се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира св. Иван Рилски за покровител на българските медици.

Денят е посветен на признанието към лекарите за техния труд, професионализъм и отговорност. Медицинската професия изисква задълбочени знания, постоянна квалификация и способност за вземане на отговорни решения, често в критични ситуации.

На тази дата общественото внимание се насочва към значението на лекарския труд и приноса на медицинските специалисти за опазването на човешкия живот и здраве. Празникът е и възможност да се изрази благодарност към всички, които ежедневно се грижат за пациентите и техните семейства.

Източник: Агенция "Фокус"    
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