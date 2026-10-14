Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

З агадката около отдавна изгубения самолет на Амелия Еърхарт най-накрая може да бъде разгадана, тъй като изследователите смятат, че търсачите са прекарали близо девет десетилетия в търсене на грешното място.

Екип от 17 души от Университета „Пърдю“ и Института за археологическо наследство (ALI) започна високорискова експедиция до Никумароро - отдалечен атол в Южния Пасифик, завладян от масивни, близо еднометрови сухоземни раци.

Кокосовият рак е най-голямото ракообразно, което прекарва целия си зрял живот на сушата. Забелязвано е как тези раци атакуват през нощта и улавят нищо неподозираща плячка, която преминава твърде близо до дупките им.

Изследователите подозират, че Ерхарт и нейният навигатор Фред Нунан са изчислили погрешно курса си на 2 юли 1937 г. и са кацнали на Никумароро вместо на остров Хауланд (намиращ се на 350 мили (563 километра) на север), където са възнамерявали да кацнат, пише The New York Post.

Експедицията на „Пърдю“ пристигна на западния бряг на острова на 12 октомври и екипът използва плаваща хидравлична драга, за да изчисти подводните утайки и да разкрие идентифицирания обект.

Екипът се е фокусирал върху „Обекта Тарая“ - подводна форма, засечена близо до бреговата линия на сателитни изображения, за която изследователите смятат, че може да са останките от опашката и фюзелажа на самолета Lockheed Electra 10E.

От ALI и „Пърдю“ съобщават, че обектът е бил идентифициран в сателитни данни през 2020 г., въпреки че исторически фотографии подсказват, че той лежи в лагуната още от 1938 г. Екипът има за цел да потвърди алуминиевата обшивка и шарките на нитовете, за да идентифицира сигурно самолета.

Плаването отбелязва 20-ото организирано търсене на самолета на Еърхарт, откакто тя съобщава на Бреговата охрана на САЩ, че горивото ѝ свършва, преди радиовръзката да бъде изгубена.

Предишните опити са били заблудени от естествени подводни скални образования, но изследователите вярват, че радиосигналите за бедствие, изпратени след кацането, както и намерените артефакти, сочат директно към Никумароро.

Предишни открития на острова включват човешки кости, намерени през 1940 г., по-късно анализирани през 2018 г. като съответстващи на жена със телосложението на Еърхарт, заедно с останки от 1930-те години от женска обувка и буркан от крем срещу лунички. Теорията гласи, че двамата са оцелели за кратко като корабокрушенци, преди самолетът да бъде завлечен в по-дълбоки води.

Местните кокосови раци на острова, известни със мощните си щипки и навика си да се хранят с кости, подхранват мрачните спекулации, че останките на пилотите са били разпръснати малко след смъртта им. За да гарантират безопасността си, изследователите от „Пърдю“ и ALI спят на борда на своя кораб всяка нощ.

Ако екипът открие самолета Electra по време на този петдневен оперативен прозорец, той ще картографира мястото и ще се върне следващата година за пълното му изваждане. В момента Университетът „Пърдю“ преговаря с държавата Кирибати, която включва 33 острова (сред които и Островите Финикс), за да върне останките в Съединените щати.

Еърхарт е работила като кариерен консултант за жени в „Пърдю“ и съветник към Департамента по аеронавтика през 1935 г., преди нейния исторически опит да обиколи земното кълбо. Преди това тя става първият човек, прелетял самостоятелно и безспирно през Съединените щати (1932 г.), и втората жена (както и вторият човек въобще), прелетяла самостоятелно и безспирно през Атлантическия океан.