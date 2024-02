Удивително възстановяване: Излекуваха мъж от ХИВ и рак едновременно (СНИМКИ/ВИДЕО)

А ко изобщо имаше такъв списък, в него болестите, които никой не желае със сигурност биха били ракът и ХИВ, но калифорниецът Пол Едмъндс е имал нещастието да се разболее и от двете. Но след едно конкретно лечение преди пет години той е излекуван напълно.

В момента пациентът е в ремисия от остра миелогенна левкемия (ОМЛ), а след още две години може да се счита за "излекуван" от ХИВ, тъй като тогава ще се навършат пет години от последното му лечение.

За да отпразнува успеха си, медицинският екип, който стои зад удивителното му възстановяване, публикува писмо, описващо случая в New England Journal of Medicine.

Лечението зад ремисията е известно като трансплантация на стволови клетки или, на медицински език, алогенна трансплантация на хемопоетични клетки. Използва се като последна част от лечението на рак на кръвта като левкемия, миелом и лимфом, където кръвообразуващите стволови клетки в костния мозък на пациента са унищожени чрез радиация или химиотерапия. Здрави кръвообразуващи стволови клетки от донор с подобни, но не идентични гени се трансплантират на пациента, а те могат да започнат да произвеждат чиста от рак кръв. В този случай, съобщават лекарите, стволовите клетки идват с допълнителна полза: генетична мутация, свързана с резистентност към ХИВ-1.

Едмъндс е живял с ХИВ-1 в продължение на 31 години преди трансплантацията.

„Хората умираха в рамките на няколко години, след като разбраха, че са позитивни“, казва Едмъндс, описвайки преживяванията си в Сан Франциско през 80-те години.

"Тъмен облак беше надвиснал над града", посочва той.

Бях диагностициран през 1988 г. с ХИВ и СПИН, казва Едмъндс пред Националния институт за ракови заболявания. “Градът на надеждата се чувстваше като смъртна присъда”, допълва той.

Едмъндс е бил подложен на антиретровирусна терапия срещу ХИВ от 1997 г., която ефективно потисна вируса до неоткриваеми нива. Но антиретровирусната терапия не лекува ХИВ, така че ДНК на вируса винаги е присъствала в имунните му клетки в кръвта му - т.е. докато лечението на рака не въвежда различен вид ДНК в неговата система.

