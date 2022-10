Папата с призив към свещениците: Не гледайте порно!

П апа Франциск предупреди семинаристите в Рим за опасностите от онлайн порнографията, като нарече меката порнография изкушение, което "отслабва свещеническото сърце", става ясно от публикувана от Ватикана стенограма.

Pope Francis said even priests and nuns watch porn, but warned "this is how the devil enters." He urged people to delete it from their mobile phones.https://t.co/ellOuPmQ8e