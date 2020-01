Истински джентълмен! Жестът на Джейсън Момоа трогна всички

С лед всяка една церемония, на която присъстват най-видните фигури в шоубизнеса, има една или повече случки, които остават хитови за дълго време.

Този път във фокуса на събитията е актьорът и любимец на дамите Джейсън Момоа.

В архивите на церемониите по раздаване на наградата „Златен глобус” със сигурност тази случка ще бъде запечатана завинаги.

Момоа се появи на червения килим с елегантен костюм, но малко по-късно актьорът бе заснет само по потник и всички се зачудиха къде е изчезнало сакото му.

Причината, поради която Момоа бе свалил горната си дреха, определено трогна потребителите на социалните мрежи.

Jason Momoa is in a tank top because he gave his blazer to his wife Lisa Bonet as she was probably cold and he is a wonderful, lovely man. Also, dem arms. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hb3WkDZIpH