Обичам те: Дългогодишни хетеросексуални приятели не се притесняват да показват чувствата си

Д вама хетеросексуални мъже, които са приятели от дълги години, не се притесняват да си казват "Обичам те" навсякъде и по всяко време. И това не променя ориентацията им, защото те си имат съпруги. Това е историята на Дъг и Микаел, които разбиват всякакви стереотипи за мъжките приятелства.

Жените им ги гледат често с насмешка и коментират редовно отношенията между двамата мъже.

Дъг и Микаел са най-добри приятели още от 1980 г., когато заедно играят бейзбол в Малката лига в Провидънс, Роуд Айлънд. Треньорът на Дъг бил груб човек, който преди всеки мач удрял играчите по слабините с бухалка, за да се увери, че носят бандаж и това довело до сближаването на момчетата.

My Best Friend And I Are Straight Married Men, And We Tell Each Other ‘I Love You’

https://t.co/jLEIj2EfKQ