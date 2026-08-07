С ъвременният iPhone се оказа милиони пъти по-мощен от компютъра на НАСА, изпратил първите хора на Луната през 1969 година. Изследване на учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) прави пряко сравнение между технологията в смартфона на Apple и космическия хардуер от мисията „Аполо 11“.

Командният модул на „Аполо 11“ е бил оборудван с бордовия компютър Apollo Guidance Computer (AGC), който за времето си е бил връх на иновациите. С днешна дата обаче неговите възможности изглеждат невероятно скромни спрямо един iPhone.

Какво показват числата?

Според документацията на MIT, компютърът на мисията „Аполо“ е разполагал с едва 4 килобайта (4 KB) оперативна памет (RAM).

За сравнение:

Оперативна памет: Съвременният iPhone 17 Pro разполага с 12 GB RAM – това е приблизително 2,93 милиона пъти повече памет от тази на AGC.

Съвременният iPhone 17 Pro разполага с 12 GB RAM – това е приблизително 2,93 милиона пъти повече памет от тази на AGC. Процесорна скорост: Процесорът на лунния модул е работил на честота от 2,048 MHz (с ефективна скорост от едва 0.043 MHz), докато чиповете на новите модели iPhone достигат между 850 MHz и 2.1 GHz.

Процесорът на лунния модул е работил на честота от 2,048 MHz (с ефективна скорост от едва 0.043 MHz), докато чиповете на новите модели iPhone достигат между 850 MHz и 2.1 GHz. Вътрешна памет: Постоянната памет на космическия кораб е била 72 KB, докато един iPhone днес събира до 1 TB (терабайт) информация.

Дори ако изчислителната мощност на абсолютно всички компютри AGC, произвеждани някога, бъде обединена в една система, тя пак не би могла да се сравни с възможностите на един нов iPhone.

Защо iPhone не може да управлява космическа ракета?

Въпреки че на хартия iPhone превъзхожда лунния компютър милиони пъти, инсталирането му в космически кораб всъщност би било стъпка назад за аерокосмическата индустрия.

Учените обясняват, че навигационните системи на ракетите изискват съвсем различна архитектура, изключителна надеждност и най-вече – устойчивост на космическа радиация, каквато един потребителски смартфон не притежава.

Днешните космически кораби разчитат на високоспециализирани бордови компютри. За пример, ракетата Falcon 9 на SpaceX използва двуядрени процесори с тактова честота около 4.10 GHz – почти двойно над пиковата честота на мобилните чипове.

Освен това експертите отбелязват, че най-голямото предизвикателство пред бъдещите лунни мисии не е суровата изчислителна мощност, а физическата сигурност и безопасността на системите в екстремни условия.