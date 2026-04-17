Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята

С мартфоните iPhone 17 Pro Max станаха официални инструменти за астронавтите от „Артемис II“ 2 за документиране на лунната мисия след обширни проверки за безопасност.

iPhone 17 Pro Max беше включен в списъка с оборудване за мисията „Артемис II“ на НАСА. Това е един от първите случаи, в които космическата агенция позволява на членовете на екипажа да вземат смартфони при полет до друго небесно тяло, съобщава The New York Times.

За да допусне iPhone 17 Pro Max на борда, НАСА проведе мащабен четиристепенен процес на проверка. Изследователите идентифицираха потенциални рискове — от работата на литиево-йонната батерия до електромагнитното излъчване — и разработиха стратегии за тяхното ограничаване.

Интересното е, че инициативата идва от самата НАСА, а не от Apple. Агенцията е закупила смартфоните самостоятелно. Това на практика се превърна в една от най-големите безплатни маркетингови кампании в историята на технологичния гигант.

Технически ограничения в космоса

Използването на смартфони на борда беше строго регулирано — астронавтите нямаха достъп до типичните функции. Ето какво беше ограничено:

Свързаност — Bluetooth, Wi-Fi и клетъчните мрежи бяха деактивирани, за да се избегнат смущения в навигационните системи на кораба.

Приложения — екипажът не можеше да играе игри или да използва FaceTime.

Само мултимедия — устройствата се използваха единствено като цифрови камери за заснемане на изображения на Земята и Луната.

Камерата на iPhone 17 Pro Max в космически условия

Изборът на модел беше продиктуван от значителните подобрения в оптиката на новото поколение. Тези характеристики позволяват на астронавтите да заснемат ясни кадри от открития космос.

Ключови подобрения на камерата:

8х оптично увеличение — еквивалент на 200 мм фокусно разстояние, позволяващо детайлни снимки на лунната повърхност.

По-голям сензор — телеобективът разполага с 56% по-голям сензор в сравнение с предишните модели, което е от решаващо значение при слаба светлина.

Center Stage предна камера — новата 18 MP ултраширока селфи камера позволява групови снимки на екипажа вътре в кабината без промяна на ориентацията на устройството.

Технологиите на Apple са помагали на НАСА и преди: марсоходът Perseverance беше оборудван с процесор, подобен на чиповете, използвани в по-старите компютри Mac.

Въпреки това, НАСА вярва, че използването на iPhone 17 Pro Max като персонално устройство за екипажа бележи нов етап в интегрирането на потребителската електроника в космическите програми.