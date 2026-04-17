Любопитно

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Астронавтите от мисията „Артемис II“ 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

17 април 2026, 17:40
Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята   
Източник: БТА/AP

С мартфоните iPhone 17 Pro Max станаха официални инструменти за астронавтите от „Артемис II“ 2 за документиране на лунната мисия след обширни проверки за безопасност.

iPhone 17 Pro Max беше включен в списъка с оборудване за мисията „Артемис II“ на НАСА. Това е един от първите случаи, в които космическата агенция позволява на членовете на екипажа да вземат смартфони при полет до друго небесно тяло, съобщава The New York Times.

За да допусне iPhone 17 Pro Max на борда, НАСА проведе мащабен четиристепенен процес на проверка. Изследователите идентифицираха потенциални рискове — от работата на литиево-йонната батерия до електромагнитното излъчване — и разработиха стратегии за тяхното ограничаване.

Интересното е, че инициативата идва от самата НАСА, а не от Apple. Агенцията е закупила смартфоните самостоятелно. Това на практика се превърна в една от най-големите безплатни маркетингови кампании в историята на технологичния гигант.

Технически ограничения в космоса

Използването на смартфони на борда беше строго регулирано — астронавтите нямаха достъп до типичните функции. Ето какво беше ограничено:

Свързаност — Bluetooth, Wi-Fi и клетъчните мрежи бяха деактивирани, за да се избегнат смущения в навигационните системи на кораба.

Приложения — екипажът не можеше да играе игри или да използва FaceTime.

Само мултимедия — устройствата се използваха единствено като цифрови камери за заснемане на изображения на Земята и Луната.

Камерата на iPhone 17 Pro Max в космически условия

Изборът на модел беше продиктуван от значителните подобрения в оптиката на новото поколение. Тези характеристики позволяват на астронавтите да заснемат ясни кадри от открития космос.

Ключови подобрения на камерата:

8х оптично увеличение — еквивалент на 200 мм фокусно разстояние, позволяващо детайлни снимки на лунната повърхност.

По-голям сензор — телеобективът разполага с 56% по-голям сензор в сравнение с предишните модели, което е от решаващо значение при слаба светлина.

Center Stage предна камера — новата 18 MP ултраширока селфи камера позволява групови снимки на екипажа вътре в кабината без промяна на ориентацията на устройството.

Технологиите на Apple са помагали на НАСА и преди: марсоходът Perseverance беше оборудван с процесор, подобен на чиповете, използвани в по-старите компютри Mac.

Въпреки това, НАСА вярва, че използването на iPhone 17 Pro Max като персонално устройство за екипажа бележи нов етап в интегрирането на потребителската електроника в космическите програми.

Последвайте ни
Илияна Йотова прави обръщение към нацията броени часове преди вота (ВИДЕО)

Илияна Йотова прави обръщение към нацията броени часове преди вота (ВИДЕО)

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 22 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 1 ден
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 21 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Снимката е илюстративна

,

,

,

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Отиде си Котаракът Румен – интернет любимецът, който ни научи да гледаме на живота с хумор

Edna.bg

С обич, изненади и... напрежение: как Виктория Бекъм отпразнува 52-ия си рожден ден

Edna.bg

Гьонов: Мислим за благото на националите отбори

Gong.bg

Ето кога ще се играе дербито на Пловдив

Gong.bg

Андрей Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

Nova.bg

Иран отваря напълно Ормузкия проток

Nova.bg