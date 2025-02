Лекар не се е къпал в продължение на 5 години - ето какво откри

Ш ироко разпространено е схващането, че ежедневното вземане на душ е най-добрият начин да предпазим кожата си от бактерии и кожни инфекции. Индустрията за красота и лична хигиена преживява разцвет в последно време, като само в САЩ тя възлиза на повече от 100 милиарда долара през 2024 г. И при този пазар, който бележи експоненциален растеж, почти ежедневно се добавят нови продукти, но това ни подтиква и да се запитаме дали наистина имаме нужда от толкова много продукти?

Д-р Джеймс Хамблин, лекар по превантивна медицина и обществено здраве, се зае да отговори на този въпрос. Така той спира да се къпе за около 5 години и документира пътуването си в книгата си „Clean, The New Science of Skin“ ("Чиста, новата наука за кожата") от 2020 г. През този период Хамблин се сблъсква с много въпроси, един от които е дали мирише. Въпреки че смята, че въпросът е натрапчив, той повтаря, че все още редовно мие ръцете си със сапун, от време на време мокри косата си и се изплаква, когато е видимо мръсен.

В интервю за CNN Хамблин обяснява какво е разбрал от своя експеримент. Той казва, че в повечето продукти, които човек използва, може да се види, че освен да гарантират, че няма телесни течности, които могат да предадат болести, останалата им функция е да накарат човека да изглежда, да се чувства и да мирише добре. Макар да е съгласен, че сапунът е ценно средство, най-вече за разграждане на лепкави, мазни вещества, той също така подчертава, че самият акт на миене на ръцете под вода играе най-съществена роля за отстраняване на мръсотията и микробите.

"I Haven't Washed My Hair In 5 Years."



