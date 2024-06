"Най-мръсният човек на света" умира на 94 години

И рански отшелник си печели прозвището "най-мръсния човек на света", след като повече от половин век не се е къпал.

Аму Хаджи е починал на достолепната възраст от 94 години, а причината ще ви изненада, съобщават държавните медии.

Аму Хаджи от село Дежга в южната провинция Фарс държи неофициалния рекорд за най-дълго време без къпане.

(Видеото е архивно: Защо не трябва да се къпем всеки ден)

Покритият със сажди Хаджи, който живеел в барака от каменни блокове, не се е къпал с вода или сапун повече от 60 години, според местните жители и медии.

Жителите на селото твърдят, че в младостта си той е преживял "емоционални неуспехи", които са го накарали да откаже да се къпе.

През 2014 г. в. "Техеран Таймс" съобщава, че Хаджи ядял убити на пътя животни, пушел тръба, пълна с животински екскременти, и вярвал, че чистотата ще го разболее.

Снимки показват как той пуши по няколко цигари наведнъж.

В крайна сметка неговите съселяни го убедили да се измие за първи път.

Няколко месеца след къпането Хаджи починал. Някои предполагат, че това е така, защото микробната му среда е била унищожена от водата и внезапната драстична промяна потенциално е довела до смъртта му.

През 2009 г. "Хиндустан таймс" съобщава, че Кайлаш "Калау" Сингх от село край свещения град Варанаси, Индия, не се е мил повече от 30 години в опит да помогне за прекратяването на "всички проблеми, пред които е изправена нацията".

Amou Haji....

The dirtiest man in the world died at 94.

He died a few months after taking a shower for the first time in 60 years, having been persuaded by the inhabitants of the village to do so. pic.twitter.com/GKUH2bsPKN