Инфлуенсърка е вкарана в затвора заради видеоклип, в който яде свинско месо

Т икТок влогърката Лина Мукерджи е вкарана в затвора за две години в Индонезия заради видеоклип, на който тя чете ислямска молитва, преди да яде свинско месо, което беше широко осъдено в страната с мюсюлманско мнозинство.

33-годишната жена е била докладвана от местен жител за видеото, което е събрало милиони гледания в платформата на социалните медии.

Инфлуенсърката е призната за виновна за "разпространяване на информация, целяща подбуждане на омраза срещу религиозни лица и специфични групи" в съда в град Палембанг.

Мукерджи, която се е самопровъзгласила за мюсюлманка, получи и голяма глоба за клипа, като ѝ беше наредено да плати 250 милиона рупии (13 000 паунда).

Индонезия е най-голямата мюсюлманска държава в света и има строги закони за богохулство. Свинското месо се смята за "харам" или недопустимо според исляма.

След процеса Лина заяви пред репортери, че е изненадана от присъдата.

