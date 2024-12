Парче от сватбената торта на кралица Елизабет и принц Филип беше продадено за £2800

М ного рядко 77-годишно парче от сватбената торта на кралица Елизабет II и принц Филип бе продадено тази седмица за $2800, съобщиха от аукционната къща Reeman Dansie. Макар че вече не е годно за консумация, десертът е оцелял почти осем десетилетия след сватбата на кралската двойка на 20 ноември 1947 г.

Тортата е била грижливо съхранявана в малка кутия, украсена със сребърния монограм на тогавашната принцеса Елизабет и придружена от фина салфетка. Кутията, изпратена от Бъкингамския дворец, е била предназначена за Марион Полсън, икономка в Холируд Хаус в Единбург, Шотландия, като знак на благодарност от младоженците.

A 77-year-old slice of cake from Queen Elizabeth II's 1947 wedding to Prince Philip has been sold at auction for $2,800. The historic piece, originally given to a housekeeper, includes a letter from the bride and a decorative doily. A royal treat with a rich history. pic.twitter.com/Uicl5Gp9fa