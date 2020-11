Хванаха необичаен „беглец” на границата между САЩ и Канада (снимки)

Г ладно мече беше заловено при опит да пресече границата между САЩ и Канада. Животинчето опитало да влезе в страната на неограничените възможности, но е спряно, вероятно защото не е имало необходимите документи.

Снимки от канадските гранични служби показват малко женско мече, което се е изправило на задните си лапи пред прозореца на граничния контрол в опит да премине от Британска Колумбия в Хайдър, Аляска, пише „Ню Йорк Поуст” (New York Post).

От граничната служба споделят, че

мечето „може да е искало да влезе в САЩ по жизнено важни причини, но не е имало пътни документи”.

„След насилствен пит да премине границата, нашите служители се придвижиха бързо, за да заловят мечката”, написаха канадските граничари в социалната мрежа Туитър.

A traveller sought entry for essential reasons, but had no travel documents. After a forceful attempt on its part to cross the border, our officers moved quickly to apprehend and transfer it to the Smither’s #NorthernLightsWildlifeSociety for the winter. https://t.co/UeNDdFbVCl pic.twitter.com/5kfUMTJKst