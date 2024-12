Християнски пророк за 2025 г.: Ще има война

Х ристиански пророк, който твърди, че получава видения от Господ сподели тревожна прогноза за 2025 г.: „Ще има война“, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Проповедникът Джошуа Джайлс, основател на Центъра за поклонение на Посолството на Кралството в Минеаполис, казва пред вестника, че

получава видения, сънища и послания от Бог откакто е бил дете.

През лятото на 2023 г. започнал да получава видения с това какво ще се случи през следващата година. Сега видението му показало увеличаване на насилието в САЩ. Той казва: „Едно от последните пророчества, които споделих е за увеличаване на терористичните атаки срещу САЩ. Вярвам, че ще има повече мрак и злото се надига“.

I saw in the Spirit, as we're about to enter into the Fall months, September, that we would step over into a New Country, a New Period in America. Will leave many people in shock. I saw the enemy trying to bring another Tragedy. #Prophecy by Joshua Giles.https://t.co/sqXwjiCQxy pic.twitter.com/JQ6SyErZT4