Заради 8 хил. картички: Жена, преследвала Хари Стайлс, влезе в затвора

Ж ена, преследвала певеца и актьор Хари Стайлс, влезе в затвора и получи забрана да ходи на представянията му.

35-годишната бразилка Мира Карвальо е изпратила 8 хил. картички на Стайлс за по-малко от месец.

Woman who stalked Harry Styles and sent him 8,000 cards in less than a month jailedhttps://t.co/WWm7Q7x7OG#OneDirection #1D @1DRocksTweets



Myra Carvalho, 35, was given 14 weeks in prison and a restraining order of 10 years after stalking Harry Styles. pic.twitter.com/Ljoh1SUxk0