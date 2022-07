Хари Стайлс: "Съкрушен съм заедно с хората в Копенхаген"

Х ари Стайлс заяви, че е "съкрушен" и "съсипан", след като концертът му в Копенхаген беше отменен заради стрелбата с жертви в търговски център, съобщи ДПА.

Певецът, който се прослави с групата "Уан дайрекшън", трябваше да излезе на сцената на зала "Роял Арена" в неделя вечерта в рамките на турнето си "Love On Tour".

Стрелба в мол в Копенхаген, има жертви

В неделя следобед обаче имаше стрелба в търговския център "Филдс" в близост до арената, която се намира в южните покрайнини на града.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.



I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H