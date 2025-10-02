Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Х айди Клум вече подгрява феновете си за най-очакваното събитие на есента – нейното легендарно Хелоуин парти на знаменитости. 52-годишната „кралица на Хелоуин“ сподели, че костюмът ѝ ще бъде „изключително грозен и супер страшен“ – и интернет вече тръпне в очакване.

С настъпването на октомври, Клум влиза в режим на обратно броене към своята следваща Хелоуин трансформация. На 1 октомври тя публикува загадъчна галерия в Instagram, показваща гипсова лицева протеза върху метал, с което загатна за шокиращия си нов образ.

Heidi Klum teases this year’s over-the-top Halloween costume: ‘This is just the beginning’ https://t.co/aJ8xhYBSAB pic.twitter.com/6v5vB14jgc — Page Six (@PageSix) October 1, 2025

„Това е само началото“, написа тя и отбеляза гримьора Майк Марино – човекът, който създаде емблематичния образ на Колин Фарел като Пингвина във „Батман“. Участието на Марино е сигурен знак, че визията ѝ ще бъде на следващо ниво.

Тийзърът е достатъчно мистериозен, за да държи феновете в напрежение. Именно елементът на изненада превърна разкритията ѝ в толкова емблематична част от традицията. Хиляди хора следят онлайн за да видят триумфалното ѝ влизане след месеци тайна подготовка.

Това е втората улика за предстоящия костюм. През август Клум разкри пред Джими Фалън, че работи по партито от месеци, като внимателно избягва да даде твърде много детайли. Единственото, което обеща тогава, бе: „Ще бъда изключително грозна.“ А след това добави: „И супер страшна.“

Историята на Хайди Клум и Хелоуин

За Хайди Клум Хелоуин не е просто ден за костюми – това е пълноценна продукция и традиция. Тя е домакин на своето легендарно Хелоуин парти още от 2000 г., с прекъсване само през 2020 и 2021 г. заради пандемията.

През годините това събитие затвърди позицията ѝ на безспорната „кралица на Хелоуин“. Списъкът с гости прилича на червен килим: Марая Кери, Ким Кардашиян, Джиджи Хадид, Парис Хилтън, Наоми Кембъл и още десетки знаменитости. Но именно костюмите на Хайди винаги са в центъра на вниманието.

Тя не просто се маскира – тя се преобразява напълно. Часове наред прекарва в гримьорния стол с протези, сложен грим и ефекти, достойни за холивудска продукция.

Сред най-запомнящите ѝ се костюми са: Джесика Рабит в анимационен блясък, зловещо реалистична възрастна версия на самата себе си, принцеса Фиона от „Шрек“ (заедно със съпруга ѝ Том Каулиц като Шрек), човешка пеперуда с гигантски механизирани крила и сензационният извънземен костюм от 2024 г., когато Каулиц се появи като негов „секси извънземен“ двойник.