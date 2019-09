А мериканският президент Доналд Тръмп иронизира днес в туит младата активистка за климата Грета Тунберг, като написа в Туитър, че тя "изглежда много щастлива млада жена", предаде Франс прес.

16-годишната шведка, станала символ на бунта на младите срещу бездействието в условията на извънредна ситуация с климата, отправи предизвикателство към световните лидери с пламенно и гневно изказване, в което през сълзи ги обвини, че са "откраднали мечтите и детството й".

"Тя изглежда много щастлива млада жена, която гледа към прекрасно и усмихнато бъдеще. Толкова е приятно да я гледаш", иронизира американският президент, който изтегли страната си от Парижкото споразумение и е прословут с неподатливостта си към проблемите на климата.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO