Разкопки на масов гроб със 796 бебета започнаха в Ирландия

С то години след като ирландски монахини започват да погребват стотици бебета в неотбелязан общ гроб, археолози и съдебни експерти започват разкопки на терена в Туам, графство Голуей, предаде The Guardian.

Очаква се в понеделник, 14 юни, багер със специална кофа да започне внимателно да премахва горния слой на 5000 кв. м площ, където се предполага, че са погребани 796 бебета. Те са починали в дома за майки и бебета „Сейнт Мери“, управляван от ордена на сестрите Бон Секур, в периода между 1925 г. и 1961 г.

Разкопките, които ще продължат около две години, бележат нов етап в усилията на Ирландия да се изправи срещу болезнената си история на институционално малтретиране и пренебрежение към деца, особено онези, родени извън брак. Тези практики отдавна са наричани „петно върху съвестта на нацията“.

В дома „Сейнт Мери“ в Туам, където млади жени и момичета са били изпращани да раждат, някои от починалите бебета са били погребвани в неизползвана подземна септична яма. В продължение на десетилетия нямаше официални погребални документи, а смъртните случаи бяха потулени — до момента, в който местният историк Катрин Корлес не откри смъртните актове на 796 деца. Разкритията ѝ доведоха до съдебно разследване, официално извинение от държавата и ангажимент за разкопаване на обекта.

IRELAND



