Издирват 11 души след потъване на лодка край Мексико, спасени са 16

А мерикански и мексикански екипи продължават издирването на 11 души след преобръщането на лодка край полуостров Баха Калифорния в Мексико. Шестнадесет души са спасени, като няколко от тях са получили тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на Бреговата охрана на САЩ.
Български моряци и сеизмолози бяха евакуирани от горящ кораб в Мексиканския залив
„Няколко от спасените лица са имали тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, и Бреговата охрана им е оказала животоспасяваща първа помощ по пътя към Сан Диего“, се посочва в изявление на службата от събота.
По данни на оцелелите на борда е имало общо 27 души. Лодката е потънала на около 225 километра западно от мексиканския град Енсенада, извън териториалните води на САЩ.
Сигналът за бедствие е подаден около 01:00 часа местно време в петък, съобщи лейтенант Сантяго Тамбурини от Бреговата охрана. Спасителен хеликоптер е достигнал района около два часа по-късно. На екипа, включващ спасителен плувец, са били необходими приблизително 90 минути, за да извади 16-те души от водата.
Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност
- Продължава издирването на изчезналите
В операцията участват Бреговата охрана и Военноморските сили на САЩ с подкрепата на мексиканските военноморски сили. Районът се претърсва с хеликоптери, самолет, катер и военен кораб.
Мексиканското консулство в Сан Диего потвърди, че всички спасени са мексикански граждани. Американската Агенция за митническа и гранична защита разследва случая и разпитва оцелелите.
Според Бреговата охрана районът се използва често от контрабандисти, но през него преминават и плавателни съдове за риболов и развлекателни пътувания. Засега не е уточнена целта на пътуването на лодката.
Инцидент на плавателен съд край Маями, много ранени
- Смъртоносни инциденти по маршрута към Калифорния
През последните години по маршрута от Мексико към Калифорния са регистрирани няколко смъртоносни инцидента с лодки, превозващи мигранти.
През май 2025 г. най-малко трима души загинаха, след като лодка се преобърна на около 56 километра северно от границата между САЩ и Мексико.
През 2023 г. осем души загинаха край Сан Диего, след като една от две лодки, приближаващи плаж в гъста мъгла, се преобърна в прибоя.