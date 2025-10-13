Любопитно

Брад Пит и Инес де Рамон направиха голяма крачка във връзката си

61-годишният актьор и 32-годишната дизайнерка на бижута вече споделят нов дом

13 октомври 2025, 12:24
Брад Пит и Инес де Рамон направиха голяма крачка във връзката си
Б рад Пит и дългогодишната му приятелка Инес де Рамон направиха важна стъпка във връзката си, като официално се нанесоха да живеят заедно.

Според списание People, 61-годишният актьор и 32-годишната дизайнерка на бижута вече споделят нов дом. „Брад наистина включва Инес във всичките си планове за пътуване, а когато са си у дома, просто се наслаждават на времето заедно“, споделя източник пред изданието. „Те наистина превръщат дома си в истински дом.“

Двойката, която започна да се среща през 2022 г., направи първата си съвместна поява на червения килим по време на филмовия фестивал във Венеция през 2024 г. По-рано тази година Инес често придружаваше Брад, докато той промотираше новия си филм, посветен на Формула 1.

Друг източник на People споделя: „Те са по-щастливи от всякога“, добавяйки, че двамата „са наистина стабилни“. Източникът също така подчертава, че Пит „е толкова щастлив и влюбен“, а двойката гледа с нетърпение към бъдещето си заедно.

Предишен източник разкрива, че Брад „обича да има Инес до себе си“ по време на лятното си промо турне, описвайки я като „без драма, много подкрепяща и че двамата се справят наистина добре“. Връзката им се задълбочи още повече, когато Инес беше до Брад след смъртта на майка му, Джейн Пит, която почина през август на 84-годишна възраст. „Тя иска да бъде до него, а Брад ѝ позволява да бъде този човек“, каза тогава вътрешен източник.

През август Брад продаде дома си в Лос Фелиз на актьора Остин Бътлър за 5,2 милиона долара — само три месеца след като имотът беше ограбен. Малко по-късно New York Post разкри, че звездата е закупила имение в испански стил за 12 милиона долара в Холивуд Хилс, оборудвано с модерни системи за сигурност.

Луксозната резиденция с площ от близо 800 кв. метра разполага с шест спални, осем бани, киносалон и басейн. Според източник, „той е търсел място, което да осигурява максимална сигурност и уединение, и именно този дом е привлякъл вниманието му“. Вътрешният човек добавя, че „още преди обирa сигурността винаги е била приоритет за него“.

The Wall Street Journal допълва, че луксозният имот преди това е принадлежал на китариста на The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.

Източник: www.hola.com    
