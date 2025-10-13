Брад Пит и Инес де Рамон направиха голяма крачка във връзката си

Б рад Пит и дългогодишната му приятелка Инес де Рамон направиха важна стъпка във връзката си, като официално се нанесоха да живеят заедно.

Според списание People, 61-годишният актьор и 32-годишната дизайнерка на бижута вече споделят нов дом. „Брад наистина включва Инес във всичките си планове за пътуване, а когато са си у дома, просто се наслаждават на времето заедно“, споделя източник пред изданието. „Те наистина превръщат дома си в истински дом.“

Brad Pitt and Ines de Ramon are ‘fully living together’ and ‘planning for the future’ https://t.co/TzaRbfnYmI pic.twitter.com/MBlo1JID2K — New York Post (@nypost) October 10, 2025

Двойката, която започна да се среща през 2022 г., направи първата си съвместна поява на червения килим по време на филмовия фестивал във Венеция през 2024 г. По-рано тази година Инес често придружаваше Брад, докато той промотираше новия си филм, посветен на Формула 1.

Друг източник на People споделя: „Те са по-щастливи от всякога“, добавяйки, че двамата „са наистина стабилни“. Източникът също така подчертава, че Пит „е толкова щастлив и влюбен“, а двойката гледа с нетърпение към бъдещето си заедно.

Предишен източник разкрива, че Брад „обича да има Инес до себе си“ по време на лятното си промо турне, описвайки я като „без драма, много подкрепяща и че двамата се справят наистина добре“. Връзката им се задълбочи още повече, когато Инес беше до Брад след смъртта на майка му, Джейн Пит, която почина през август на 84-годишна възраст. „Тя иска да бъде до него, а Брад ѝ позволява да бъде този човек“, каза тогава вътрешен източник.

През август Брад продаде дома си в Лос Фелиз на актьора Остин Бътлър за 5,2 милиона долара — само три месеца след като имотът беше ограбен. Малко по-късно New York Post разкри, че звездата е закупила имение в испански стил за 12 милиона долара в Холивуд Хилс, оборудвано с модерни системи за сигурност.

Brad Pitt and Ines de Ramon Are Reportedly Living Together and He Is ‘So Happy and in Love’ https://t.co/fAi4I3gjBW — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) October 11, 2025

Луксозната резиденция с площ от близо 800 кв. метра разполага с шест спални, осем бани, киносалон и басейн. Според източник, „той е търсел място, което да осигурява максимална сигурност и уединение, и именно този дом е привлякъл вниманието му“. Вътрешният човек добавя, че „още преди обирa сигурността винаги е била приоритет за него“.

The Wall Street Journal допълва, че луксозният имот преди това е принадлежал на китариста на The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.