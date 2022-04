Как се шегуват знаменитостите на 1 април

П ървоаприлските шеги могат да бъдат много забавни, но и... вбесяващи.

Някои от добре познатите ни звезди се възползваха от деня, за да се пошегуват със своите фенове. Шегите включват драматични нови прически, фалшиви бременности или обявяването на нови филмови проекти.

Ето част от звездите, направили си добри първоаприлски шеги:

Джъстин Бийбър

На 1 април 2019 Джъстин Бийбър качи снимка в своя Instagram акаунт на тогавашната си приятелка и сегашна съпруга Хейли Болдуин (сега Бийбър), на която се виждаше как тя лежи в родилна стая. Около час след публикуването на снимката Джъстин призна, че тя е фалшива. Той се извини, след като се сблъска с негативните реакции на хората, смятащи, че качването на такава снимка е жестоко към онези, които имат проблеми с плодовитостта.

Лили Колинс

На 1 април 2019 друга звезда също се пошегува, че е бременна. Това е актрисата Лили Колинс, която качи своя снимка в Instagram акаунта си, на която се вижда как тя има издут корем. Феновете ѝ обаче я разкриха. Те написаха в коментари, че това е част от реквизита от филма „С любов, Роузи“ от 2014 г.

Марк Ръфало

25 days until #AvengersEndgame ! Ask and you shall receive. Here’s a spoiler! pic.twitter.com/ptNlNqu6fa

На 1 април 2019 актьорът Марк Ръфало сподели в своя Twitter акаунт фалшив спойлер за филма „Отмъстителите: Краят“.

Том Брейди

"Пенсионирам се. В свободното си време ще туитвам", написа атлетът.

Джиджи Хадид

На 1 април 2017 г. Джиджи Хадид сподели селфи в своя Instagram aкаунт, на което се вижда как тя е с къса руса коса. Малко по-късно тя каза на феновете си, че това всъщност е шега, а косата ѝ е все още дълга.

Майкъл Фелпс

Some dreams/goals you just can't get rid of...been doing a lot of thinking n I've decided that I'm going 2 make another comeback! #tokyo2020