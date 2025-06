Мечките Миш и Луси обраха склад за мед, евакуираха цял парк

Д ве кафяви мечки избягаха от заграждението си в британски природен парк и нахлуха в склад за мед, пише BBC.

Wildwood Devon, благотворителна организация за опазване на природата близо до Ексетър, заяви, че европейските кафяви мечки Миш и Луси са се отправили към магазина за хранителни стоки, след като са се освободили - и след това са изяли „седмична доза мед“.

Паркът беше евакуиран след сигнал за тревога - 16 души, включително деца, бяха заключени в детска площадка за тяхна безопасност.

Марк Хабен, директор на зоологическите операции в Wildwood Trust, заяви, че са предприети аварийни процедури и обществеността „не е в опасност“.

CCTV footage shows one of two bears that escaped from their enclosure at a UK wildlife park and devoured a week's worth of food store honey before falling asleep. Siblings Mish and Lucy got out of their enclosure at Wildwood Devon in southwestern England on June 23.#honey #bears pic.twitter.com/5JHLIy0sB5