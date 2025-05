Словакия одобри продажба на месо от кафяви мечки, защитен вид в ЕС

М есото от кафяви мечки, защитен вид в Европейския съюз, скоро може да стане достъпно за консумация в Словакия, след като популисткото правителство одобри планове за продажба. Кабинетът на страната разреши отстрела на около една четвърт от 1300-те кафяви мечки в страната, като реакция на наскоро регистрирани фатални инциденти, пише ВВС.

Извадени зъби, алкохол и глад - спасените мечки в Белица

Кафявата мечка е посочена от Световния съюз за опазване на природата като "почти застрашен" вид в Европейския съюз. Въпреки критиките, словашкото правителство продължава с плановете си и обяви, че месото от отстреляните мечки ще бъде продавано на обществото, за да се предотвратяват отпадъци.

От следващата седмица организации, свързани с министерството на околната среда, ще могат да предлагат това месо за продажба, при условие че бъдат спазени всички законови и хигиенни изисквания. Държавният министър Филип Куфа коментира, че е разточително животните да се изпращат в съоръжения за изхвърляне на трупове. „Ще разпространяваме месо от всяко простреляно животно, което отговаря на зададените условия за консумация. Защо? Защото месото от мечка е годно за ядене“, заяви той.

Slovakia approves sale of brown bear meat to public https://t.co/IdwxjrgVm9

Мечките станаха политически проблем в Словакия след нарастващия брой фатални нападения. Словакия е на второ място в Европа, след Румъния, по брой нападения, с регистрирани 54 инцидента между 2000 и 2020 г. Средният брой на атаките също нараснал до 10 на година. През април 2023 г. мъж беше убит, докато се разхождаше в гора в Централна Словакия.

След този инцидент премиерът Робърт Фико обяви план за отстрел на до 350 кафяви мечки — цифра, равняваща се на цялата популация на вида в Испания. Неговото правителство твърди, че проблемът с пренаселеността на мечките е причина за нападенията.

Природозащитниците и критиците, обаче, настояват, че фокусът трябва да бъде върху превенцията. Михал Виезик, еколог и евродепутат от опозиционната партия "Прогресивна Словакия", определи плана на правителството като "абсурден". Според него, безпрецедентното унищожаване на този защитен вид не е решение на проблема. Виезик отбеляза, че хиляди срещи между хора и мечки не завършват с инциденти и изрази надежда Европейската комисия да се намеси.

Saw this gigantic friend-shaped brown bear near Brasov last month pic.twitter.com/oRKrppMSh7