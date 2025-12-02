Ето колко би струвал днес престоят на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

И нфлацията е скочила толкова драстично през последните три десетилетия след излизането на емблематичния филм "Сам вкъщи 2", че прочутата $1,000 вечеря на Кевин Маккалистър в хотел "Плаза" изглежда почти без пари в сравнение с днешната цена.

Луксозното изкушение, което включваше прочутия сладоледен десерт с 16 топки, днес би струвало невероятните $2,233, като хотелът е следвал темпа на нарастващите разходи за живот, сочи анализ на iSelect.

"Кевин, ти похарчи $967 за румсървис", крещи бащата на героя, Питър Маккалистър, в последната сцена на блокбъстъра от 1992 г., като възмущението му отеква из "Сентръл парк".

Днес само тази вечеря би струвала повече от цялото пътуване на Кевин до Ню Йорк през 1992 г.

Пътуването му би струвало $8,511 през 2025 г., в сравнение с едва $2,109 през 1992 г., според iSelect. И това не включва лимузините или такситата, с които Кевин се е забавлявал.

Причината е 303% скок на цените в хотела през последните 33 години, от премиерата на филма досега, който iSelect изчисли, като сравни цените на "Плаза", данни за инфлацията и актуализирани менюта.

Най-големият разход би бил за самия апартамент в "Плаза", който средно струва $6,244 на вечер, въпреки че има апартаменти, чиято цена достига до $33,000.

Когато прочутото 9-годишно момче се подвизаваше из Ню Йорк, когато хотелът беше собственост на президента Доналд Тръмп, стаята му е струвала средно $1,100 на вечер, според iSelect.

Прост десерт с три топки сладолед, гарниран с череши, бонбони и шоколадов топинг от кухнята на хотела, днес би струвал $24, в сравнение с $18, когато Кевин тормозеше персонала.

Колко би струвало днес престоят на Кевин Маккалистър в хотел "Плаза":

Услуга 1992 г. 2025 г. Увеличение Апартамент в "Плаза" $1 100 1 980 лв. $ 6 244 11 239 лв. 468 % Храна от румсървис $ 967 1741 лв. $ 2 233 4 019 лв. 131 % Сладоледен десерт (sundae) $ 18 32 лв. $ 24 43 лв. 33 % ОБЩО $ 2 109 3 795 лв. $ 8 511 15 320 лв. 304 % увеличение

Хотелът дори предлага "Home Alone Sundae" в чест на филма на цена от $350.

Четворното увеличение на крайната сметка не е изненада, предвид инфлацията и общите финансови затруднения в страната.

Безработицата през септември се е повишила до 4.4%. Това е най-високата стойност от октомври 2021 г. насам.

Доходите обаче нарастват с минимални темпове, близки до тези по време на кризата през 2008 г.

Към октомври средният ръст на доходите за хора на възраст между 25 и 54 години е едва 1.6%, което може да доведе до значително намаляване на потребителските разходи през този празничен сезон.