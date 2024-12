Маколи Кълкин искал да купи къщата от „Сам вкъщи“

М аколи Кълкин разкри, че е обмислял да купи къщата от „Сам вкъщи“, когато тя е била пусната на пазара през май за 5.25 млн. долара.

Къщата от "Сам вкъщи" се продава за над 5 милиона долара

„Имах желание да я купя - просто за забавление“, заяви 44-годишният актьор наскоро в театър „Роузмонт“ в Илинойс по време на прожекцията на филма от 1990 г., според „Ню Йорк Таймс“.

Кълкин добави, че искал да превърне къщата във „филмова къща за забавления“, където хората могат да се спускат с шейни по стълбите, както Кевин прави във филма.

Що се отнася до причините, поради които в крайна сметка не е закупил къщата, Кълкин казва: „Имам деца. Зает съм, човече.“

Актьорът има двама сина - Дакота на 3 години и 2-годишен, чието име не се съобщава, с годеницата си Бренда Сонг.

Къщата с пет спални и шест бани от „Сам вкъщи“ излезе на пазара за първи път от 12 години през пролетта и беше продадена през юни след една седмица на пазара.

Резиденцията с площ от 9 126 кв. м, построена през 1921 г., разполага със слънчева стая, огромна „спортна площадка“ в мазето, напълно оборудван фитнес и дори модерен киносалон.

Къщата е пускана на пазара само два пъти след излизането на култовия филм.

По време на шоуто в „Роузмонт“ той каза, че връзката му със „Сам вкъщи“ е била „нещо като проклятие и благословия“ по онова време, но гледната му точка се е променила сега, когато е родител.

„Сега гледам на филма по различен начин заради това“, обясни той. „Гледам го през друг ъгъл - гледам го с тях. И те нямат представа до кого седят.“

