„Превърна се в проклятие. Иска ми се да го нямаше“: Режисьорът на „Сам вкъщи“ за сцената с Тръмп

Р ежисьорът на „Сам вкъщи 2“ Крис Кълъмбъс споделя, че появата на Доналд Тръмп във филма се е превърнала в „проклятие“ за него, добавяйки: „Иска ми се да го нямаше“.

Тръмп се появява в кратка сцена в хотел The Plaza, който по онова време му принадлежал. Крис Кълъмбъс разказва пред San Francisco Chronicle в интервю, публикувано на 14 април, за тази епизодична роля, за която дълбоко съжалява.

Във филма героят Кевин Маккалистър, изигран от Маколи Кълкин, се губи в Ню Йорк. Когато попада в The Plaza, Тръмп — собственик на хотела по онова време и известна фигура в нюйоркските имотни среди — се появява за кратко.

Още през 2020 г. Кълъмбъс разкри пред Business Insider, че Тръмп буквално е „наложил“ присъствието си във филма, поставяйки условие: да позволи на екипа да снима в хотела, само ако и той самият се появи на екрана.

78-годишният днес Тръмп оспори тази версия в публикация от 2023 г. в собствената си платформа Truth Social.

„Бях много зает и не исках да го правя“, написа Тръмп, цитиран от Chronicle. „Те бяха много мили, но най-вече — настоятелни. Съгласих се и останалото е история! Тази малка поява излетя като ракета и филмът пожъна голям успех, който продължава и до днес, особено по Коледа. Хората винаги ми се обаждат, когато го дават. А сега, 30 години по-късно, Колумб (както и да се казваше истинското му име) твърди, че съм го тормозил, за да участвам. Това е абсолютна лъжа. Появата допринесе за успеха на филма… Просто още един забравен холивудски човек, който търси бързина с публичността на Тръмп за себе си!“

Кълъмбъс не е отговорил на думите на Тръмп тогава, но в интервюто си за Chronicle разкрива, че първоначално е възнамерявал да изреже сцената. Променил решението си след пробна прожекция.

„Пуснахме филма в Чикаго и когато тази сцена се появи на екрана, публиката полудя“, разказва режисьорът. „Започнаха да аплодират, да викат, хареса им. Аз уж разбирам от комедия, но очевидно не достатъчно, защото изобщо не съм си представял, че това ще се приеме за забавно.“

„Години по-късно се превърна в проклятие. В нещо, за което дълбоко съжалявам“, признава той. „Какво ли си мисли този човек? Нарече ме лъжец. Не лъжа. Казва, че съм го молил да участва, но няма свят, в който бих помолил неактьор да се появи в мой филм. Просто отчаяно искахме да снимаме в The Plaza.“

„Но сцената остана. Просто ми се иска да я нямаше“, казва още Кълъмбъс.

Той признава, че в момента вече „не може да я изреже“. „Ще ме обявят за човек, който не заслужава да живее в Съединените щати, и ще трябва да се върна в Италия или нещо такова“, шегува се режисьорът, визирайки италианския си произход и политиките на администрацията на Тръмп, свързани с депортации.

