Новият филм за "Спайдърмен" няма да бъде разпространяван в ОАЕ

О бединените арабски емирства (ОАЕ) няма да разпространяват филма "Спайдър-мен: През Спайди-вселената", съобщиха от киносалоните "Вокс" без обяснение, на фона на спорове в интернет и сред регионалните почитатели на киното за представянето на транссексуалните в анимацията, предаде Ройтерс.

Issa Rae voices Jessica Drew in 'Spider-Man: Across the Spider-Verse,' adding another powerful female character to the mix. The Spidey universe just got more diverse and thrilling! #SpiderVerse #DiversityInFilm #ChicagoCrusader https://t.co/KdTxpKRFqQ

Продукцията, продължение на спечелилия "Оскар" през 2018 г. "Спайдър-мен: В Спайдър-вселената", беше пуснат на 2 юни в САЩ, а в региона на Персийския залив премиерата му беше насрочена за 22 юни.

Въпреки това от "Вокс" уточниха в отговор на запитване чрез Facebook, че филмът няма да бъде пуснат в ОАЕ.

Големите вериги киносалони в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн не са включили филма в рубриките "Очаквайте скоро" на своите сайтове.

Продукцията предизвика дебати в интернет дали героинята Гуен Стейси е транссексуална, а в сцена от трейлъра на заден план се вижда надпис "защитете трансдецата". Не е известно обаче дали това наистина е причината той да бъде изтеглен.

This is CRAZY. My #AcrossTheSpiderverse 2099 music has become one of the biggest viral tracks on #TikTok and #instagram over the past week…



Entire @guardian article on the phenomenon here!!https://t.co/lJu7i0zNBL