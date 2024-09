Марк Зукърбърг е четвъртият най-богат човек в света

П оследните данни от Индекса на милиардерите на Bloomberg показват, че Марк Зукърбърг е увеличил личното си състояние с невероятните 73,4 млрд. долара и през 2024 г. ще достигне 201 млрд. долара. Главният изпълнителен директор на Meta е четвъртият най-богат човек в света, присъединявайки се към недостижимия клуб на стойност 200 млрд. долара, който наброява само още трима членове, съобщи Си Ен Ен.

Изпълнителният директор на Tesla и X Елон Мъск (272 млрд. долара), Джеф Безос (211 млрд. долара), основател на Amazon, и Бернар Арно (207 млрд. долара), главен изпълнителен директор на луксозната марка LVMH, са единствените хора, които изпреварват Зукърбърг.

Марк Зукърбърг иска да се откаже от политиката

40-годишният Зукърбърг, който стартира Facebook през 2004 г., е обвързал голяма част от богатството си с акции на Meta Platforms. Акциите на Meta са поскъпнали с близо 64% през 2024 г. На 25 септември активите на компанията поскъпнаха с 0,9% и затвориха на рекордно високо ниво от 568,31 долара. На 27 септември акциите на Meta поевтиняха до 567,36 долара.

