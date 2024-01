Лекарства, които могат да увредят уменията за шофиране: ново проучване разкрива рисковете

Н якои популярни и широкоразпространени лекарства, сред които антидепресанти, сънотворни и обезболяващи, може да увредят уменията за шофиране при възрастни хора, установи проучване, цитирано от ЮПИ.

Много класове медикаменти се свързват с риска да повлияят на способността за шофиране и в листовките за пациенти изрично се обръща внимание на водачи на превозни средства и на оператори на машини.

Авторите на изследването обаче са се задълбочили и са проследили възрастни пациенти, приемали такива лекарства в продължение на до десет години, като са изследвали и уменията им за шофиране на годишни пътни изпити.

