Кои са факторите, увеличаващи бездетността в световен мащаб

Б олести, изкарани в детските години, може да са свързани с по-висок риск от липса на потомство в зряла възраст, показва ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Бездетността не е свързана само с плодовитостта, посочват изследователите от Хелзинкския университет. Те са анализирали множество социални, икономически и индивидуални предпочитания, за да разберат защо някои възрастни никога не стават родители.

"Различни фактори водят до увеличаване на бездетността в световен мащаб, като отлагането на родителството е значителен фактор, потенциално увеличаващ риска от принудителна липса на потомство", обяснява водещият автор Аосин Лю в разпространено прессъобщение.

Екипът, ръководен от Лю - по време на изследването постдокторант в Института за молекулярна медицина към университета в Хелзинки, Финландия - се опитва да разбере.

Изследователите проучват данни за повече от 2,5 милиона финландски мъже и жени, родени в периода между 1956 г. и 1973 г. Повечето от тях са в репродуктивна възраст до 2018 г.

Учените са се фокусирали върху около 71 500 двойки сестри и почти 78 000 двойки братя, при които единият брат или сестра са бездетни, а другият има едно или повече деца.

Проучването установява, че един от всеки четирима мъже от финландските доброволци няма потомство към 2018 г., в сравнение с 16,6% от жените. Според данните образованието се очертава като основен фактор за бездетността, като вероятността финландците с по-ниско образование да имат деца е по-малка.

Някои заболявания, изкарани в детството, също така повишават вероятността за липса на потомство в зряла възраст. При анализа на 414 диагнози от ранния живот 74 в значителна степен са свързани с това дали детето ще израсне като бездетен възрастен или не.

Около половината от тях са класифицирани като "психично-поведенчески" разстройства, казва научният екип. Но ефектите се различават в зависимост от пола - например, шизофренията и история на остра алкохолна интоксикация в детството са по-силно свързани с бездетността при мъжете, отколкото при жените, установява проучването.

Непсихиатрични заболявания или състояния от детството също играят роля за бездетността в по-късен етап. При жените затлъстяването, диагностицирано в тийнейджърските години на момичето, но не по-късно, е свързано с високи шансове да не станат майки.

Заболявания, свързани с диабет в детството, както и вродените дефекти имат по-силни значение да липата на потомство при жените, отколкото при мъжете.

Диагнозите на автоимунни и възпалителни заболявания в ранна възраст също изглежда повишават риска от бездетност като цяло.

Водещият автор Андреа Гана заяви, че проучването "проправя пътя към по-добро разбиране на това как болестите допринасят за принудителната бездетност и необходимостта от подобряване на интервенциите в областта на общественото здраве".

Екипът му признава, че са необходими повече данни, за да се определи кои хора са били бездетни по свой избор и кои са били неволно бездетни поради безплодие или други житейски фактори.

Изследването е публикувано "Нейчър хюман бихейвиър".