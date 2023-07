Енрике Иглесиас се ожени тайно за Анна Курникова

Е нрике Иглесиас и Анна Курникова се ожениха тайно. Братът на певеца, Хулио Иглесиас младши, разказа това в испанско телевизионно предаване.

Според местния вестник "Marca" Хулио случайно издал Енрике по време на разговора със Сонсолес Онегоа. Тя дори се опитала да поправи грешката му, но мъжът не се отрекъл и разказал всичко, както си е било. Той обясни, че брат му просто не обича големите тържества и общественото внимание, затова не е вдигнал пищна сватба. "Но Енрике е във връзка с Анна от почти 25 години и имат три прекрасни деца", каза Хулио.

