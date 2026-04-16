Емилия: Отказах първото участие в “Капките” заради дъщеря си

Емилия в честен разговор за семейството, трудните избори и моментите, които променят живота ѝ

16 април 2026, 17:02
И ма артисти, които внимават какво казват в интервюта, и такива, които казват каквото мислят. Емилия е от вторите. В новия епизод на “Капките Podcast” тя влиза без филтър, без монтаж и без желание нещо да бъде спестено. Разговорът с нея е точно такъв - откровен, емоционален и напълно истински. От сцената на “Като две капки вода” до личните ѝ избори - историите, които не са по сценарий, а продиктувани от живота.

  • Между сцената и семейството

За участието си в “Като две капки вода” Емилия казва нещо, което малко артисти могат да признаят - отказала е първата си покана. Причината не е страх от сцената, а нещо много по-важно: “Дъщеря ми беше много малка и не исках да я оставям”. Тя винаги поставя семейството на първо място и не крие, че решенията ѝ минават първо през тях. Днес вече приема предизвикателството, но признава, че е имала съмнения: “Имаше страх дали ще се справя в чужди обувки”. А ако форматът беше само с нейни песни? “Щях да се изкъртя от кеф!” – смее се тя. Как изглежда Емилия извън зоната ѝ на комфорт - чуйте в "Капките Podcast”.

  • Шесто чувство за хитове

Кариерата ѝ не е случайност. Емилия вярва, че има усет, който не се учи, а е по-скоро вродена заложба: “Още когато чух “Турболенция”, “Калифорния”, “Прощавам ти”, знаех, че ще станат хит”. Тя не търси успеха на всяка цена нито в соловите си проекти, нито в дуетите: “Винаги чакам подходящата песен. Търся хубавата енергия”. Какво стои зад умението да казва „да“ само на правилните неща и дали това е ключът към нейния успех чуйте в целия разговор с Емилия.

  • Силата на думите и сцената

Емилия не гледа на музиката просто като на забавление. За нея думите имат тежест: “Отказвала съм да пея тежки текстове от страх да не ми се случат”. Вярата ѝ в енергията на песните е силна и това се усеща и на сцената. Там тя е напълно себе си - пее на живо, когато аранжиментът го позволява, но е честна и за другата страна на професията: “Има и песни, които са по-електронни, от началото на кариерата ми. Тях ги пея на плейбек”.

  • Уроците на миналото

Зад успеха стои и история, пълна с важни уроци. Още в началото на кариерата си Емилия среща подкрепа в лицето на колежката си Деси Слава: “Тя беше моята кака - обличаше ме, гримираше ме, правеше ми прически”. Но има и моменти, за които днес говори с горчивина. “Родих на 20, бях много млада. Тогава пренебрегнах сина си и много съжалявам за това”: думи, които не всеки би изрекъл на глас. Днес тя се опитва да компенсира и да даде на детето си това, което тогава не е могла. Как се живее с решения, които не можеш да върнеш назад? Отговорът е в “Капките Podcast”.

  • Когато гласът ти е всичко

Един от най-повратните моменти в живота ѝ идва, когато се налага операция на гласните струни. “Две седмици не можех да пея… тогава не знаех коя съм” - спомня си Емилия. За артист като нея това не е просто пауза, а загуба на идентичност: “Без моя глас, аз съм нищо” - дава си сметка тя в една история, която показва колко е тънка границата между сцената и личността.

Как се взимат решенията, които променят живота ти? Може ли интуицията наистина да те води към успеха? И какво остава, когато загубиш най-силното си оръжие - гласа си? Емилия отговаря честно, емоционално и без цензура в новия епизод на “Капките Podcast”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - "Капките Podcast" можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube

Източник: Капките Podcast    
pariteni.bg
Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

carmarket.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 22 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 19 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 20 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 21 часа
Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 42 минути

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Любопитно Преди 1 час

Устройството обещава собствен мобилен оператор и луксозен дизайн на цена от 499 долара, но експерти вече откриха прилики с китайски модели и призовават към внимание

В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

Любопитно Преди 2 часа

Четири специални формата, осем информационни емисии и данни от три социологически агенции в изборния ден

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Свят Преди 2 часа

Десетки ученици бяха арестувани днес заради публикации в социалните мрежи

КЗК разследва картел при обществени поръчки

КЗК разследва картел при обществени поръчки

България Преди 2 часа

Това е третото разследване за картел, което антимонополният орган образува от началото на годината

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

Свят Преди 3 часа

В емоционална изповед в Австралия принц Хари призна, че години наред е отхвърлял кралската си роля, обвинявайки я за смъртта на принцеса Даяна. Херцогът сподели за борбата с депресията и как бащинството му е дало нова цел в живота

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 3 часа

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Любопитно Преди 3 часа

Журито на европейските награди отличи филмовия канал за креативност и дизайн

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Иран не е ратифицирал Конвенцията на ООН по морско право

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

България Преди 4 часа

Законопроектът предвижда ранно прекратяване на стратегически дела, използвани за натиск и сплашване.

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Любопитно Преди 4 часа

Полицията в град Шантоу започна разследване, след като десетки минувачи се впуснаха да събират банкноти, летящи от висока жилищна сграда

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

Любопитно Преди 4 часа

Световното първенство през 2026 г. наближава, а звезди като Роналдо, Меси и Неймар вече диктуват тенденциите извън терена. Вижте кои са най-стилните футболисти, които превръщат висшата мода и стрийт стайла в свое второ игрище

Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

България Преди 4 часа

Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“

Снимката е илюстративна

Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Любопитно Преди 4 часа

Представиха първия трейлър на „Godzilla Minus Zero“, който пренася екшъна в Ню Йорк две години след събитията в „Minus One“. Режисьорът Такаши Ямазаки обяви Imax премиера през ноември, по-голям бюджет и завръщане на оцелелите герои в продължението

Каролайн Левит

Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

Свят Преди 4 часа

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 4 часа

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

