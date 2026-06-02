Пентагонът ограничи достъпа на журналисти до пресцентъра си

А мериканското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до комплекса си, известен като Пентагона - забрани на представители на медиите да влизат в пресцентъра му, като го обяви за секретно пространство, предаде Асошиейтед прес.

Изпълняващият длъжността прессекретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната платформа X отбелязвайки, че в него няма "нищо скандално".

Причината е, че в момента пресцентърът се ползва от текстописците на речи и изявление на щат във ведомството, а те боравят с класифицирана информация, до която е недопустимо да имат достъп представители на медиите.

"Пресцентърът на Пентагона е прекатегоризиран като парцелирано секретно информационно пространство, в което работят и текстописците от кабинета", написа Валдес.

"Тези текстописци всекидневно ползват поверителни документи и поради това журналисти повече нямат да бъдат допускани там. Няма нищо скандално в това", добави прессекретарят.

Информация за решението се появи първо в американския в. "Вашингтон пост", посочва АП, допълвайки, че то повишава напрежението между правителството на втория мандат на президента Доналд Тръмп и медиите.

В продължение на години журналистите се радваха на свободно движение в комплекса на Пентагона, тъй като за работата си се нуждаеха от постоянен контакт с прессекретарите на различните отдели, припомня АП. Агенцията акцентира на факта, че от октомври миналата година насам мнозина връщат своите баджове за достъп в знак на протест срещу системно въвежданите ограничения за представители на медиите там.