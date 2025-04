Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли споделят романтични снимки

Б или Рей Сайръс и Елизабет Хърли зарадваха феновете с личен поглед към своя романтичен уикенд. В неделя, 27 април, 59-годишната актриса публикува серия снимки в Instagram, които улавят моменти с новата двойка, насладили се на времето си заедно в Тенеси. На кадрите двамата се разхождат из ранчото и карат ATV.

Романтика сред природата

„Тенеси уикенд ️“, гласи посланието към снимките, където звездата от Strictly Confidential е в дънки и бяла, дантелена риза, а 63-годишният Били Рей позира до нея, облечен в лилава карирана риза и дънки, двамата сгушени един в друг. Друга снимка показва двойката, седнала в ATV с черно-бяло куче като верен спътник.

Elizabeth Hurley Cuddles with Billy Ray Cyrus and Shares a Glimpse of Their 'Tennessee Weekend' in New Photos https://t.co/hThdooFj8o

Признания за връзката

Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли официално обявиха романса си в Instagram на Великден, 20 април, с обща публикация. На снимката певецът на “Achy Breaky Heart” носи заешки уши и целува Хърли по бузата, изпращайки топли празнични послания към последователите им.

Само няколко дни по-късно Хърли сподели видео как двамата отпътуват към залеза в автомобил с отворен прозорец.

Близки разкриват подробности

Elizabeth Hurley seems to have cured Billy Ray Cyrus' achy breaky heart ... because he says he's the happiest he's been in a long time, thanks to their new romance.



Read more: https://t.co/W8LFuuuLvk pic.twitter.com/bmX5pplpd7