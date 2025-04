Елизабет Хърли и бащата на Майли Сайръс са двойка

О фициално е: Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли са двойка!

След като двете звезди предизвикаха слухове за романтична връзка, публикувайки снимка в Instagram, на която се целуват, докато празнуват Великден в неделя, 20 април, списание PEOPLE потвърди, че между тях наистина има връзка.

Източник, близък до Сайръс, разкри, че изпълнителят на Achy Breaky Heart и британската актриса се познават от години, откакто се срещат на снимачната площадка на филма "Коледа в рая" от 2022 г., заснет на карибския остров Невис.

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus seemingly reveal they’re dating with new photo. pic.twitter.com/EgJcUuzt4x