Елизабет Хърли навърши 60 с дръзка гола снимка

Е лизабет Хърли отбеляза своята 60-а обиколка около слънцето с дръзка и напълно гола снимка.

Във вторник, 10 юни, актрисата публикува в Instagram фотография, на която е напълно гола и сияе от щастие сред зелена поляна. С прибрани крака, за да запази скромността си, Хърли е заснета седнала на тревата, окъпана от слънчеви лъчи. Под кадъра тя написа: „Чувствам се много благословена и благодарна, че имам най-добрите приятели и семейство на света ♥️ снимка, направена този следобед... в костюма ми за рождения ден xxx“.

Половинката ѝ — кънтри звездата Били Рей Сайръс — не закъсня с реакцията си и в рамките на първия час след публикуването коментира: „Обичам те ♥️“, събирайки стотици харесвания.

63-годишният музикант също отбеляза повода в собствения си Instagram профил, където публикува снимка, на която Елизабет седи в скута му, а двамата се усмихват щастливо. „Честит рожден ден на любовта на живота ми ♥️“, написа той под кадъра, преди да го сподели и в своите Stories.

Още по-рано, на 3 май, Хърли сподели снимка в червен бански от почивка на Малдивите. На кадъра тя позира на бял пясъчен плаж с кристална вода на заден план.

Що се отнася до задълбочаващата се връзка със Сайръс, двамата направиха първата си официална поява заедно на червения килим едва три седмици след публикацията от Малдивите. На 24 май те присъстваха на откриването на изложба в Рим, Италия, придружени от сина на актрисата — Деймиън Хърли, когото тя има от връзката си с покойния Стив Бинг, починал през 2020 г.

