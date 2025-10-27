Любопитно

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

27 октомври 2025, 19:29
Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат
Източник: Getty Images

К ралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент тази неделя, придружена от принцеса Раджуа Ал Хюсеин и дъщеря си, принцеса Салма бинт Абдула. За повода кралицата избра един от любимите си нюанси – небесносиньо, облечена в тоалет, който съчетаваше съвършен баланс между официалност и елегантна изтънченост.

До нея застана принцеса Раджуа, която все по-уверено се утвърждава като стилна наследница на прочутото чувство за вкус на Рания. Със своята визия тя за пореден път доказа, че грацията е неотменна част от ДНК-то на Хашемитското кралско семейство.

  • Копринена рокля Valentino – класика в небесносиньо

Роклята на кралицата, изработена от фина коприна, е дело на италианската модна къща Valentino Garavani. Леката и плавна материя улавя изисканата женственост, която е отличителна за стила на Рания. Миди роклята с А-силует е създадена от жакардова тъкан с емблематичния мотив „VLOGO“ – характерен за бранда.

Сред акцентите е вградената вратовръзка, която може да се носи свободно отпред или завързана на панделка – детайл, който придава динамика и индивидуалност на цялостната визия. Моделът, част от линията prêt-à-porter, въплъщава визията на креативния директор Пиерпаоло Пичоли за модерно преосмисляне на класическата елегантност с женствен и съвременен прочит.

Принцеса Салма избра черна миди рокля с къс ръкав, докато Раджуа се спря на рокля-риза с утилитарни детайли в мек сив нюанс – минималистично и изтънчено решение, което допълваше хармонията на кралския дует.

  • Чантата: ръчно изработената Peekaboo на Fendi

Като основен аксесоар кралицата заложи на Fendi Peekaboo – малка чанта, изработена от ръчно тъкана телешка кожа в топлия нюанс капучино. Създадена през 2009 г., Peekaboo е сред най-разпознаваемите модели на римската модна къща, отличаваща се със своята двукомпонентна структура и характерните закопчалки с въртящ механизъм от двете страни.

Моделът на Рания е завършен със златен обков и регулируема презрамка – идеален баланс между функционалност и майсторска изработка, каквито кралицата неизменно предпочита.

  • Бижута, очила и естествен грим

Визията беше допълнена от колан, който изящно подчертаваше талията и балансираше пропорциите на роклята. Рания добави слънчеви очила, модерни обеци от бяло злато и нежен грим – с естествени устни и деликатна очна линия, която подчертаваше погледа ѝ.

Косата ѝ, свободно пусната и леко повдигната в корена, придаваше усещане за свежест и лекота – запазен знак за непринудената ѝ елегантност, която я отличава при всяка публична изява.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Faraj Al Omari (@farajomari)

  • Синьото – личният подпис на кралицата

За кралица Рания синьото е не просто повтарящ се цвят в гардероба ѝ – то е символ на нейната визуална идентичност. Някои от най-запомнящите се нейни изяви го потвърждават – от дипломатически срещи до официални портрети.

На 55-ия си рожден ден Хашемитският кралски двор публикува снимка на Рания, облечена в роклята Adami от Solace London в леденосин нюанс, който озаряваше силуета ѝ. Моделът с широки ръкави, вдъхновени от японската култура, перфектно олицетворяваше същността на нейния стил – изискан, модерен и непринудено елегантен.

В последната си поява в парламента кралицата отново се върна към същата цветова палитра – знак за приемственост, спокойствие и институционален баланс.

Източник: www.hola.com    
Кралица Рания Йордания Кралско семейство Мода Елегантност
Последвайте ни

По темата

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 23 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 23 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 1 ден
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 1 ден

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Свят Преди 2 часа

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Любопитно Преди 3 часа

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Новият флагман е за истинските приключенци

Новият флагман е за истинските приключенци

Технологии Преди 3 часа

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България Преди 3 часа

Инвестицията е сред най-значимите през последните години

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Любопитно Преди 3 часа

Ето реалната история зад филма и ролята на известните изследователи Ед и Лорейн Уорън

<p>ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС</p>

Европейската комисия не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС

Свят Преди 4 часа

Европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни

Три случая на СПИН в Монтанско

Три случая на СПИН в Монтанско

България Преди 4 часа

При изследванията за ХИВ, сифилис, хепатит Б и хепатит С са отчетени 26 реактивни резултата

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Свят Преди 4 часа

За възможността за трети мандат, Тръмп заяви: "Дали я изключвам? Вие ще кажете…"

10 навика на изключително успешните хора

10 навика на изключително успешните хора

Любопитно Преди 4 часа

Разкриваме ключовите ежедневни практики, които водят до успех и личностно развитие

Турция върна в България обвинен за убийство

Турция върна в България обвинен за убийство

Теми в развитие Преди 4 часа

Турските власти са експулсирали 10 бегълци

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

България Преди 4 часа

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Свят Преди 4 часа

Вирджиния Джуфре споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

Свят Преди 4 часа

Доскоро тя бе смятана за неуравновесена периферна фигура, която се опитваше да натрупа кликове и пари с особено абсурдни конспиративни истории

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

България Преди 5 часа

Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил човек от село Тенево

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Какво е емоционална интелигентност: Разговор с психотерапевта Елеонора Гачева

Edna.bg

Сломиха я: Нели Фуртадо се оттегля от музикалната сцена заради „боди шейминг“ атаки

Edna.bg

Руи Мота: Нямам обяснение, всеки иска главата на някого след подобна загуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Джовани Мпечи Перикар 2:1

Gong.bg

Автобус с работници надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград

Nova.bg

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през ноември

Nova.bg