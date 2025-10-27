Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

К ралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент тази неделя, придружена от принцеса Раджуа Ал Хюсеин и дъщеря си, принцеса Салма бинт Абдула. За повода кралицата избра един от любимите си нюанси – небесносиньо, облечена в тоалет, който съчетаваше съвършен баланс между официалност и елегантна изтънченост.

До нея застана принцеса Раджуа, която все по-уверено се утвърждава като стилна наследница на прочутото чувство за вкус на Рания. Със своята визия тя за пореден път доказа, че грацията е неотменна част от ДНК-то на Хашемитското кралско семейство.

Копринена рокля Valentino – класика в небесносиньо

Роклята на кралицата, изработена от фина коприна, е дело на италианската модна къща Valentino Garavani. Леката и плавна материя улавя изисканата женственост, която е отличителна за стила на Рания. Миди роклята с А-силует е създадена от жакардова тъкан с емблематичния мотив „VLOGO“ – характерен за бранда.

Сред акцентите е вградената вратовръзка, която може да се носи свободно отпред или завързана на панделка – детайл, който придава динамика и индивидуалност на цялостната визия. Моделът, част от линията prêt-à-porter, въплъщава визията на креативния директор Пиерпаоло Пичоли за модерно преосмисляне на класическата елегантност с женствен и съвременен прочит.

Принцеса Салма избра черна миди рокля с къс ръкав, докато Раджуа се спря на рокля-риза с утилитарни детайли в мек сив нюанс – минималистично и изтънчено решение, което допълваше хармонията на кралския дует.

Чантата: ръчно изработената Peekaboo на Fendi

Като основен аксесоар кралицата заложи на Fendi Peekaboo – малка чанта, изработена от ръчно тъкана телешка кожа в топлия нюанс капучино. Създадена през 2009 г., Peekaboo е сред най-разпознаваемите модели на римската модна къща, отличаваща се със своята двукомпонентна структура и характерните закопчалки с въртящ механизъм от двете страни.

Моделът на Рания е завършен със златен обков и регулируема презрамка – идеален баланс между функционалност и майсторска изработка, каквито кралицата неизменно предпочита.

Бижута, очила и естествен грим

Визията беше допълнена от колан, който изящно подчертаваше талията и балансираше пропорциите на роклята. Рания добави слънчеви очила, модерни обеци от бяло злато и нежен грим – с естествени устни и деликатна очна линия, която подчертаваше погледа ѝ.

Косата ѝ, свободно пусната и леко повдигната в корена, придаваше усещане за свежест и лекота – запазен знак за непринудената ѝ елегантност, която я отличава при всяка публична изява.

Синьото – личният подпис на кралицата

За кралица Рания синьото е не просто повтарящ се цвят в гардероба ѝ – то е символ на нейната визуална идентичност. Някои от най-запомнящите се нейни изяви го потвърждават – от дипломатически срещи до официални портрети.

На 55-ия си рожден ден Хашемитският кралски двор публикува снимка на Рания, облечена в роклята Adami от Solace London в леденосин нюанс, който озаряваше силуета ѝ. Моделът с широки ръкави, вдъхновени от японската култура, перфектно олицетворяваше същността на нейния стил – изискан, модерен и непринудено елегантен.

В последната си поява в парламента кралицата отново се върна към същата цветова палитра – знак за приемственост, спокойствие и институционален баланс.