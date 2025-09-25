Стил и елегантност: Кралица Рания и Мелания Тръмп заедно в Ню Йорк

К ралица Рания и Мелания Тръмп бяха забелязани заедно в Ню Йорк. Първата дама на САЩ се възползва от подкрепата на кралица Рания от Йордания при старта на нова глобална коалиция за деца.

Нейно Величество присъства на приема „Заедно да подпомогнем бъдещето: Глобална коалиция“, който се проведе във вторник в двореца "Лоте" Ню Йорк. На следващия ден кралицата сподели снимка, на която позира до първата дама на Съединените щати.

„На прием, организиран от първата дама на САЩ Мелания Тръмп в Ню Йорк по случай 80-ата сесия на Общото събрание на ООН“, написа Рания под публикацията.

Мелания изглеждаше елегантна в бизнес стил за събитието, облечена в бял панталон от Dolce & Gabbana, комбиниран с блуза в карамелен цвят. Кралицата на Йордания носеше изискана миди рокля с панделка, за която се твърди, че е от Balenciaga.

Мисията на новата инициатива на Мелания е „да гарантира, че всяко дете може да процъфтява в дигиталната ера“. Според офиса на първата дама, членовете на „Заедно насърчаваме бъдещето“ ще включват съпрузите или еквивалентни представители на правителствените ръководители.

Първата дама и кралицата на Йордания възобновиха връзката си във Флорида по-рано тази година. Дни преди втория мандат на президента Доналд Тръмп, Рания и Мелания проведоха среща в Палм Бийч.

По това време офисът на кралицата сподели, че двете обсъдили различни въпроси от взаимно значение, включително благосъстоянието на децата и подобряването на тяхното образование. Срещата била последвана от обяд. По-късно кралицата публикува снимка, на която разговаря с Мелания, като добави: „Беше удоволствие да се свържа отново с встъпващата в длъжност първа дама на САЩ Мелания Тръмп във Флорида вчера #Jordan #USA #Florida.“

По време на първия мандат на президента Тръмп кралица Рания посети Белия дом със съпруга си, крал Абдула II, през април 2017 г. и през юни 2018 г.

След последното им посещение първата дама написа в Instagram: „Страхотно посещение с краля и кралицата на Йордания. @POTUS и аз се радвахме да ги приветстваме отново в @Whitehouse. @QueenRania и аз споделихме открита и продуктивна дискусия за многото проблеми, пред които са изправени нашите страни днес.“