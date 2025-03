Кралица Рания и нейната кралска елегантност на специална вечеря

К ралица Рания отново привлече вниманието с безупречния си моден усет, появявайки се в елегантна червена рокля с колан, докато беше домакин на специално ифтар събиране в двореца Ал Хусейния в Аман в сряда.

54-годишната кралска особа приветства група жени от йорданските военни и силите за сигурност на вечерята, отбелязвайки момент на благодарност и признание, точно преди първия си Байрам като баба. Кралица Рания изглеждаше естествено царствена в стилния си ансамбъл, подчертаващ тънката ѝ талия и грациозния силует. Изборът на дръзко червено оспори очакванията и внесе допълнителна елегантност в цялостната ѝ визия. Тя допълни тоалета с изящно прозрачно було, украсено с кралскосини инкрустирани бижута, както и с чифт велурени обувки в същия нюанс.

Her Majesty Queen Rania hosted an Iftar at Al Husseiniya Palace to honor Jordanian women in the military & security forces 🌙✨

She shared HM King Abdullah's greetings, praised their dedication, and celebrated the trust & respect between civilians & the armed forces. pic.twitter.com/ET6CdorPwT