Екологично бедствие: Слоновете в Индия намаляват стремглаво

Б роят на дивите азиатски слонове в Индия и части от Южна и Югоизточна Азия е намалял под 50 000, алармират от Световния фонд за природата.

"Адът е тук" - пред какво са изправени слоновете в Индия

Слоновете са важна част от индийската култура и често участват във фестивали и шествия в южната част на страната. На север са туристическа атракция в крепости и дворци.

Бракониерите избиват хиляди слонове годишно и променят естествения ход на природата

Въпреки че са на особена почит в Индия, огромните животни често са малтретирани и са жертви на бракониерство, железопътни инциденти и отравяния.

С щедра почерпка от плодове и зеленчуци слонове, спасени от циркове и храмове в Индия, предварително отбелязват своя празник, пише "Ройтерс".

Вкаменелости свидетелстват, че е имало слонове гиганти

За Световен ден на слона е определен 12 август.

