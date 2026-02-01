Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Д нес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники. Резултатът обаче е повече от впечатляващ – невероятно сочен, ароматен и мек ябълков кекс. Той е перфектен както за следобедното кафе или чай, така и като десерт, който изчезва от чинията още след първата хапка. Вижте рецептата е по-долу:

Продукти:

5 ябълки (обелени, почистени от сърцевината и нарязани на филийки)

2 чаши обикновено брашно

½ чаена лъжичка сол

4 чаени лъжички канела

бакпулвер

4 големи яйца

2 чаши бяла захар

1 чаша растително масло

2 чаени лъжички екстракт от ванилия

1 чаша нарязани орехи

За поръсване:

4 чаени лъжички захар

1 чаена лъжичка канела

Източник: iStock/Getty Images

Приготвяне: