Любопитно

Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Днес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники

1 февруари 2026, 07:08
Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви
Източник: iStock/Getty Images

Д нес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники. Резултатът обаче е повече от впечатляващ – невероятно сочен, ароматен и мек ябълков кекс. Той е перфектен както за следобедното кафе или чай, така и като десерт, който изчезва от чинията още след първата хапка. Вижте рецептата е по-долу:

Продукти:

5 ябълки (обелени, почистени от сърцевината и нарязани на филийки)
2 чаши обикновено брашно
½ чаена лъжичка сол
4 чаени лъжички канела
бакпулвер
4 големи яйца
2 чаши бяла захар
1 чаша растително масло
2 чаени лъжички екстракт от ванилия
1 чаша нарязани орехи

За поръсване:

4 чаени лъжички захар
1 чаена лъжичка канела

Източник: iStock/Getty Images

Приготвяне:

  1. Загрейте фурната до 175 °C. Намажете тава за печене с размери 20 × 30 см с малко олио и поръсете с брашно.
  2. Пресейте брашното, солта, канелата и бакпулвера в купа и оставете сместа настрана.
  3. В голяма купа разбийте яйцата и захарта, докато се получи лека и пухкава смес. Добавете растителното масло и разбийте за кратко, докато съставките се смесят добре.
  4. Постепенно добавете сухата смес и разбъркайте. След това прибавете ванилията, ябълките и орехите и разбъркайте внимателно, докато се разпределят равномерно. Изсипете сместа в подготвената тава.
  5. Смесете захарта и канелата за поръсване и поръсете равномерно върху кекса.
  6. Печете между 50 и 60 минути, докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста. По желание поръсете с карамел преди поднасяне.
Източник: zadovoljna    
Ябълков кекс Рецепта Бърза рецепта Лесна рецепта Десерт Печене Ябълки Канела Орехи Сочен кекс
Последвайте ни
Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Какво изплува в досиетата

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 13 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 10 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 10 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Свят Преди 53 минути

Съдия Фред Биъри посочи в решението си, че "случаят се дължи на зле замисленото и некомпетентно изпълнено преследване на дневни квоти за депортация"

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Свят Преди 1 час

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп

Феномен в небето: „Двойно слънце“ изненада хората в Русия

Феномен в небето: „Двойно слънце“ изненада хората в Русия

Любопитно Преди 1 час

Наскоро хора в Сахалин, Русия, видяха нещо странно в небето. Изглеждало сякаш има две слънца

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Свят Преди 1 час

До половин милион имигранти, незаконно пребиваващи в Испания, могат да легализират престоя си чрез извънредна процедура, инициирана от испанското правителство

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Свят Преди 10 часа

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен

,

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Свят Преди 10 часа

Причината са технически повреди на два електропровода, свързващи двете страни и Румъния

.

Протест в Будапеща срещу антиромски изказвания на унгарски министър

Свят Преди 11 часа

В протеста се включиха под звуците на ромска музика стотици хора

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Свят Преди 11 часа

Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

България Преди 12 часа

Не знаем с какви хора ще се обгради президентът (2017-2026), каза депутатът от ПП-ДБ

,

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Свят Преди 13 часа

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Свят Преди 13 часа

Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там

.

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Свят Преди 14 часа

В него се призовава за спокоен отговор на бъдещи провокации от страна на американския президент, включително заплахи за налагане на ответни мита

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 14 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

,

Катастрофа затвори пътя София - Самоков

България Преди 14 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 15 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 16 часа

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA с дръзка визия и бурни емоции след победата: „Отиваме на Евровизия!“

Edna.bg

Хороскоп за ФЕВРУАРИ 2026 г.: Съдбата натиска педала на газта, кои зодии ще направят голям пробив?

Edna.bg

Веласкес решава важен въпрос в Левски

Gong.bg

Камбуров за Переа: Когато те потърси Левски, това означава, че си класа

Gong.bg

Православната църква отбелязва Трифоновден

Nova.bg

България почита жертвите на комунистическия режим

Nova.bg