Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Д нес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники. Резултатът обаче е повече от впечатляващ – невероятно сочен, ароматен и мек ябълков кекс. Той е перфектен както за следобедното кафе или чай, така и като десерт, който изчезва от чинията още след първата хапка. Вижте рецептата е по-долу:
Продукти:
5 ябълки (обелени, почистени от сърцевината и нарязани на филийки)
2 чаши обикновено брашно
½ чаена лъжичка сол
4 чаени лъжички канела
бакпулвер
4 големи яйца
2 чаши бяла захар
1 чаша растително масло
2 чаени лъжички екстракт от ванилия
1 чаша нарязани орехи
За поръсване:
4 чаени лъжички захар
1 чаена лъжичка канела
Приготвяне:
- Загрейте фурната до 175 °C. Намажете тава за печене с размери 20 × 30 см с малко олио и поръсете с брашно.
- Пресейте брашното, солта, канелата и бакпулвера в купа и оставете сместа настрана.
- В голяма купа разбийте яйцата и захарта, докато се получи лека и пухкава смес. Добавете растителното масло и разбийте за кратко, докато съставките се смесят добре.
- Постепенно добавете сухата смес и разбъркайте. След това прибавете ванилията, ябълките и орехите и разбъркайте внимателно, докато се разпределят равномерно. Изсипете сместа в подготвената тава.
- Смесете захарта и канелата за поръсване и поръсете равномерно върху кекса.
- Печете между 50 и 60 минути, докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста. По желание поръсете с карамел преди поднасяне.