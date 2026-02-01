Свят

ChatGPT почти уби жена, след като ѝ даде съвет за отровно растение

Милиони хора сега третират чатботовете с изкуствен интелект като първа спирка за ежедневни въпроси, от рецепти до домашни проекти

1 февруари 2026, 07:06
ChatGPT почти уби жена, след като ѝ даде съвет за отровно растение
Източник: iStock

М илиони хора сега третират чатботовете с изкуствен интелект като първа спирка за ежедневни въпроси, от рецепти до домашни проекти. Но жена предупреди в YouTube, че неоснователното доверие в тези отговори може да бъде опасно, след като най-добрата ѝ приятелка многократно е била уверявана от ChatGPT, че едно силно токсично растение е безопасно.

Предупреждението дойде от Кристи, която сподели инцидента с близо половин милион свои последователи в Instagram. В поредица от публикации и видеоклипове тя обясни, че нейна приятелка е изпратила снимки на непознато растение, растящо в градината ѝ, до ChatGPT, задавайки прост въпрос: какво растение е това?

Когато увереността замества предпазливостта

Според екранните снимки, споделени от Кристи, чатботът е идентифицирал растението като листа от морков. Той е посочил „фино разделените и перести листа“ като класически признак на връхчетата на морковите и е изразил увереност в заключението си, казвайки, че е „много малко вероятно“ да е отровното растение бучиниш. Изкуственият интелект е предоставил и списъци с често срещани прилики, включително магданоз, кориандър и др.

Притеснена, приятелката на Кристи попитала директно дали растението може да е отровната билка бучиниш. ChatGPT я уверил многократно, че не е така.

„Не знам дали знаете това, ако го изядете, ще умрете. Ако го докоснете, можете да умрете“, каза Кристи на своите последователи, подчертавайки опасността от отровата на бучиниша. По-късно тя сподели информация, която е открила независимо, отбелязвайки, че бучинишът причинява системно отравяне и няма противоотрова.

Уверенията продължили дори след като приятелката ѝ изпраща допълнителни снимки. ChatGPT отново отхвърля отровният бучиниш като възможност, заявявайки, че растението не показва гладки, кухи стъбла с лилави петна, въпреки че Кристи посочи, че тези характеристики изглеждат ясно видими на снимките. В един момент чатботът дори предположил, че растението може да е листа от морков, растящи в споделена училищна градина, където работи приятелката на Кристи.

Разтревожена, Кристи пуснала същите изображения през Google Lens, който веднага идентифицирал растението като бучиниш. След това приятелката ѝ качила снимките в отделна ChatGPT сесия на телефона си и този път ѝ било казано, че растението е отровно.

„Тя е възрастен човек и знаеше да ме пита повече от това, което ChatGPT каза, слава Богу“, каза Кристи. „Защото, ако не беше? Те буквално щяха да са мъртви. Няма противоотрова за това“.

В силно формулиран надпис, придружаващ публикацията ѝ, Кристи написа: „Chat GPT ПОЧТИ уби най-добрата ми приятелка, като ѝ каза, че БУЧИНИШ е МОРКОВ. Не само че каза, че е ПОЗИТИВНО, но и повтори отново и отново, ПОТВЪРЖДАВАЙКИ с АБСОЛЮТНА сигурност, че всъщност НЕ е бучиниш, а че ВСЪЩНОСТ е див морков“.

Тя завърши с рязко предупреждение към публиката си:

„Това е предупреждение към вас, че ChatGPT и други големи езикови модели, както и всеки друг изкуствен интелект, не са ви приятели, не бива да им се вярва, не са полезни, ужасни са и биха могли да причинят сериозна вреда.“

Смъртоносен двойник

Отровният бучиниш (Conium maculatum)  е използван в древна Атина като избран от държавата метод за екзекуция, най-известният от който е бил използван за убийството на Сократ през 399 г. пр.н.е. Съвременната медицина разбира ефектите му в много по-големи подробности, но резултатът може да бъде същият. Според клиниката в Кливланд, всяка част от растението е отровна - семена, корени, стъбла, листа и плодове, а поглъщането може да бъде фатално дори в малки количества.

Опасността се крие отчасти в това колко лесно бучинишът може да бъде объркан с безобидни членове на семейство моркови. Той много прилича на дивия морков с нежни, подобни на магданоз листа. Ключовите предупредителни знаци - кухо стъбло, покрито с лилави петна, и бърз растеж, който може да достигне няколко метра, често се пропускат от неспециалистите.

Клинично, отравянето с бучиниш действа бързо. Симптомите могат да започнат в рамките на 15 минути след поглъщане и могат да включват изпотяване, повръщане, разширени зеници, прекомерно слюноотделяне, сухота в устата, учестен пулс, високо кръвно налягане, объркване, мускулни потрепвания, тремор и гърчове. В тежки случаи пациентите могат да развият мускулна парализа, опасно ниско кръвно налягане, бъбречна недостатъчност и потискане на централната нервна система. Токсичните алкалоиди на растението нарушават невромускулните връзки, които контролират движението на мускулите; когато дихателните мускули откажат, дишането спира. Няма специфичен антидот. Диагнозата се основава до голяма степен на симптомите и историята на експозиция, понякога подпомогната от проба от самото растение.

Защо подобни грешки са важни

Тази комбинация, визуална прилика с безобидни растения, бърза поява на симптоми и липса на противоотрова, е именно причината ботаниците и клиницистите да предупреждават срещу случайната идентификация. Разказът на Кристи показва колко лесно един уверен, но неправилен отговор на изкуствения интелект може да обърка това предупреждение, превръщайки рутинен въпрос в почти пропусната ситуация с отрова, използвана някога за убиване на един от най-известните философи в историята.

Източник: Times of India    
ChatGPT Изкуствен интелект Отровна бучиниш ИИ дезинформация Отравяне с растения Фалшива идентификация Рискове от ИИ Кристи Google Lens Смъртоносно растение
Последвайте ни

По темата

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Какво изплува в досиетата

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 13 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 10 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 10 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Свят Преди 53 минути

Съдия Фред Биъри посочи в решението си, че "случаят се дължи на зле замисленото и некомпетентно изпълнено преследване на дневни квоти за депортация"

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Свят Преди 1 час

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп

Феномен в небето: „Двойно слънце“ изненада хората в Русия

Феномен в небето: „Двойно слънце“ изненада хората в Русия

Любопитно Преди 1 час

Наскоро хора в Сахалин, Русия, видяха нещо странно в небето. Изглеждало сякаш има две слънца

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Свят Преди 1 час

До половин милион имигранти, незаконно пребиваващи в Испания, могат да легализират престоя си чрез извънредна процедура, инициирана от испанското правителство

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Свят Преди 10 часа

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен

,

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Свят Преди 10 часа

Причината са технически повреди на два електропровода, свързващи двете страни и Румъния

.

Протест в Будапеща срещу антиромски изказвания на унгарски министър

Свят Преди 11 часа

В протеста се включиха под звуците на ромска музика стотици хора

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Свят Преди 11 часа

Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

България Преди 12 часа

Не знаем с какви хора ще се обгради президентът (2017-2026), каза депутатът от ПП-ДБ

,

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Свят Преди 13 часа

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Свят Преди 13 часа

Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там

.

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Свят Преди 14 часа

В него се призовава за спокоен отговор на бъдещи провокации от страна на американския президент, включително заплахи за налагане на ответни мита

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 14 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

,

Катастрофа затвори пътя София - Самоков

България Преди 14 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 15 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 16 часа

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA с дръзка визия и бурни емоции след победата: „Отиваме на Евровизия!“

Edna.bg

Хороскоп за ФЕВРУАРИ 2026 г.: Съдбата натиска педала на газта, кои зодии ще направят голям пробив?

Edna.bg

Веласкес решава важен въпрос в Левски

Gong.bg

Камбуров за Переа: Когато те потърси Левски, това означава, че си класа

Gong.bg

Православната църква отбелязва Трифоновден

Nova.bg

България почита жертвите на комунистическия режим

Nova.bg