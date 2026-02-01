Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Д о половин милион имигранти, незаконно пребиваващи в Испания, могат да легализират престоя си чрез извънредна процедура, инициирана от испанското правителство, съобщи Deutsche Welle.

Как ще става легализацията?

Лявото правителство на Испания иска да легализира статута на стотици хиляди мигранти без документи. За решението на кабинета съобщи неговата говорителка и министър на миграцията Елма Саис.

„Ние укрепваме миграционен модел, основан на правата на човека, подчерта тя. На имигрантите ще бъдат предложени „гаранции, възможности и права“. В тази връзка министърката посочи положителните ефекти от миграцията.

Министър-председателят социалист Педро Санчес обосновава отворената към мигрантите политика на водената от него коалиция с това, че липсата на работна ръка и застаряващото население застрашават нормалното функциониране на социалната държава и пенсионното осигуряване.

Модел, обратен на този в САЩ

С това Испания следва различен курс от много други западни страни – и най-вече на модела на САЩ при президента Доналд Тръмп , който иска да депортира всички чужденци без легален статут на пребиваване. Повечето държави от Европейския съюз (ЕС) също подкрепят по-твърдите мерки срещу мигрантите.

Наред с Италия и Гърция, Испания е една от най-важните дестинации за мигранти в Европа. Според най-новите данни на националната статистическа служба INE, през 2025 г. в Испания са живели около 9,8 милиона души, родени в чужбина – почти 20 процента от общото население.

Билет като доказателство

От извънредната процедура в Испания могат да се възползват всички мигранти , които са пребивавали в страната преди 31 декември 2025 г. Те не трябва да имат криминално досие и трябва да са живели в страната поне пет месеца към момента на подаване на заявлението. Това може да се удостовери например с медицинско удостоверение, договор за наем, разписка за превод или дори закупен билет. Заявления за легализация могат да се подават до 30 юни тази година.

Инициативата се прилага с указ на краля - правен инструмент, който не се нуждае от ратификация от парламента, където коалицията на Санчес няма собствено мнозинство. Съответната законодателна инициатива на правителството преди това беше блокирана именно в парламента.